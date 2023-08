PNP nakatutok na sa insidente ng ambush sa bgy. chairman sa Albay

MAYNILA (2nd UPDATE)— Pinaiimbestigahan na ni Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Benjamin Acorda, Jr. ang nangyaring pananambang sa isang barangay chairman sa Albay.

Sa inisyal na report, tinambangan sa labas ng kanyang bahay sa Bgy. San Jose, Libon, Albay si Alex Repato bandang alas-5 ng hapon noong Lunes ilang oras matapos siyang maghain ng certificate of candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election.

Samantala, may ilan nang nahuli ang PNP na paglabag sa gun ban.

“There were 15 violations that we have apprehended na 15 firearms out of 600 plus checkpoints natin. Although it’s very unfortunate in Albay, we have 1 case of shooting. But we have already a person of interest there at tinututukan na natin,” ayon kay Acorda.

Sinabi ng Commission on Elections (Comelec), nakapagtala na sila ng 14 election-related incidents.

Hindi muna ito kinumpirma ng PNP dahil nais muna umano ni Acorda na makuha ang opisyal na resulta ng imbestigasyon sa mga insidenteng ito.

Ayon kay Comelec chair George Garcia, nag-activate na ng Civilian Armed Forces Geographical Units (CAFGUs) at reservists ang mga awtoridad para sa pagdadag ng seguridad sa lugar.

Aniya, nasa 150 karagdagang pulis, 80 SAF officers, at 100 CAFGUs na ang nasa Libon.