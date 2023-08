Ilang school service drivers maagang naghanda para sa balik-eskwela

MAYNILA -- Kasabay ng maagang paggising ng mga estudyante sa pagbabalik-eskwela ngayong Martes ay ang puspusang paghahanda rin ng mga school service drivers.

Si Elidio Habarle na 2 dekada nang school driver, alas-5 pa lang ng umaga ay handa na para magsundo ng mga estudyante.

Ikinatuwa niya ang pagbabalik sa face-to-face classes ng mga estudyante, lalo't isa siya sa mga nawalan ng hanapbuhay noong pandemya.

“Noong pandemya, umuwi ako sa probinsya po, kung ano-ano pinasok ko para mabuhay po. At least okay na po para may panghanapbuhay na po,” kwento ni Habarle

Ayon sa kaniya, mahigpit nilang ipinatutupad ang protocols na ipinag-utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

“Laging naka-seatbelt, facemask, alcohol, upuan ay nakaharap lahat... 15 lang ang estudyante na puwede," dagdag ni Habarle.

Ang tricycle driver naman na si Carlos Rodel, aminadong ngayong school year lang nag-umpisa sumideline bilang school service driver dahil kulang ang kita niya sa pamamasada lang.

“Buwanan po ang bayad, P1,500. Malaking tulong kasi nakakaano ng pang araw-araw. Gumising ako alas-4 tapos byahe na ako, isang estudyante lang po. Mahal na po ang bilihin. Gasolina tumaas pa. Tiyaga-tiyaga nalang kami,” ani Rodel.

Muli naman nagpaalala ang LTFRB na sundin ang protocols para sa kaligtasan ng mga estudyante.

Ayon kay Joel Bolano, technical division head ng LTFRB, nasa 4,202 ang school service na may prangkisa sa buong bansa, at karamihan ay nasa National Capital Region.

“Una-una dapat may franchise po, pangalawa dapat may medical kit, signage ng stop and go para sa pagbaba ng mga bata, lalo na seatbelt. Dun po sa mga school transport providers, bigyan po natin ng tamang services ang ating mga estudyante, dapat nasa kondisyon ang sasakyan," ani Bolano.



KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC