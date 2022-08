Nakatakdang buksan muli ang mga trail sa Mount Apo para sa mga climbers ngayong Setyembre 1, 2022 matapos ang tatlong buwang off season. Courtesy of Sta. Cruz Tourism

Nakatakdang buksan muli ang mga trail sa Mount Apo para sa mga climbers ngayong Setyembre 1 matapos ang tatlong buwang off season.

Bago ang muling pagbubukas, nagsagawa ng assessment climb ang investment promotions and tourism office sa bayan ng Sta. Cruz sa Davao del Sur noong Miyerkoles hanggang Biyernes.

Bahagi ito ng paghahanda upang masiguro na magiging maayos ang pagbabalik ng trekking activities sa pinakamataas na bundok sa bansa.

Ayon sa Sta. Cruz tourism office, kabilang sa kanilang ginawang hakbang noong off season ang paglagay ng maayos na daanan papunta sa campsite toilet, paglilinis ng campsites at summit, pag-aayos ng watersource, at biodiversity monitoring.

Ipinatupad na rin ang biosecurity measures para iwas sa African Swine Fever lalo't maraming wildlife species sa nasabing bundok.

Simula noong nakaraang taon, ipinatutupad ang off-season sa Mount Apo mula Hunyo hanggang katapusan ng Agosto para sa rehabilitasyon ng kilalang icon at ipinagmamalaki ng bansa.

Isa lamang ang Sta. Cruz trail sa mga trails ng Davao del Sur at Cotabato province papunta sa summit ng Mount Apo.

- ulat ni Hernel Tocmo

