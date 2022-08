Shifting ipinatutupad sa mga eskuwelahan dahil sa kakulangan ng classroom

Watch more News on iWantTFC

Higit 5,000 ang naka-enroll na estudyante sa Sta. Elena High School sa Marikina City, na maghahati-hati sa nasa 100 classroom sa buong araw ng pagpasok sa eskuwelahan.

Dahil hindi lahat kakayanin, patuloy ang pagpapatupad ng 2 shift o klaseng pang-umaga at pang-hapon.

"'Yong aming morning ay Grade 7, Grade 10 at Grade 12. 'Yong Grade 12 po namin kasi nasa online, kasi masyado po silang marami, nasa 800 plus po iyon, hindi kakayanin ng aming kuwarto na 50 katao lang ang capacity. 'Yong panghapon naman po namin ay Grade[s] 8, 9 at 11," paliwanag ng assistant principal na si Olive Lomibao.

Hati rin sa face-to-face classes, online classes at paggamit ng modules ang paraan ng pagtuturo sa paaralan.

Sa ganoong paraan, tiyak umanong hindi mapupuno ng estudyante ang paaralan at maipapatupad ang health and safety protocols laban sa COVID-19, kabilang ang pagkakaroon ng hiwalay na entrance at exit para sa mga papasok at uuwing mag-aaal.

Hiwalay din ang pasok ng mga guro na pang-umaga at pang-hapon kaya may oras na makakapagpahinga at makapaghahanda sila ng mga lesson plan.

Kung 2 shift ang pasok sa Sta. Elena, 3 shift naman ang sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Caloocan dahil sa dami ng mag-aaral at kakulangan ng classroom.

Nasa 4,259 estudyante ang maghahati-hati sa 32 classroom.

Pero may epekto rin umano ang pagkakaroon ng 3 shift ng paaralan sa mga guro.

"Wala pong reklamo iyan basta para sa mga bata, pero 'yon nga, medyo pagod sila dahil mayroon na tayong face-to-face [classes], mayroon pang asynchronous," sabi ng principal na si Moises Tamondong.

"Sana po ay madagdagan ang aming classrooms kasi malayong malayo po sa ideal na bilang ng mga bata ang classroom po namin," dagdag niya.

Sinegundahan naman ng Teachers' Dignity Coalition (TDC) ang pahayag ni Tamondong.

"Mas malakas ang impact nito sa mga mag-aaral kasi mababawasan 'yong class hours nila kasi kung 3 shifts ang isang school, ibig sabihin 4 hours na lang ang maximum oras ng pag-aaral nila, so nawalan sila sa ganoong punto," ani TDC Chairperson Benjo Basas.

"Sa mga guro naman natin, kung hindi maayos ang schedule na iyan, very likely ang mga teachers natin mago-overtime dahil nga 3 shifts iyan," ani Basas.

Ayon sa Department of Education (DepEd), may 91,000 kulang na classroom pero kumalahati na ito dahil sa blended learning.

Naglaan na rin ng pondo ang ahensiya para matugunan ang kakulangan ng classroom, sabi ni DepEd Spokesperson Michael Poa.

Magugunitang ipinag-utos ni DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na hanggang dulo ng Oktubre na lang maaaring ipatupad ang blended learning at kailangang mag-full face-to-face classes na ang mga paaralan pagdating ng Nobyembre.

Tinutukoy naman na ng DepEd ang ilang paaralang bibigyan ng exemption at papayagan pa ring makapag-distance o blended learning lagpas ng Nobyembre.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News