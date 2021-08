Pinay artist bumida sa art exhibit sa Paris

PARIS - Bumalik na ang art exhibits kasunod ng pagluluwag ng COVID-19 restrictions sa France. Isa na rito ang Art Shopping sa Carrousel du Louvre, isang contemporary art fair.

Bumida rito ang ilang artwork ni Maritess Van Vianen. Siya ang nag-iisang Pinay artist na nakasali mula sa mahigit 450 na artists at galleries.

“Para po sa akin napakahalaga ng pagiging involved ko dito sa Carrousel Art Shopping, dahil maraming mga ibang lahi. I feel proud bilang isang Pilipino,” sabi ni Van Vianen, Pinay artist sa Paris.

Makikita sa kanyang obra ang mga binti na nakasuot ng lumang tsinelas at mga basket o rubber shoes. Hango ito sa kwento niya noon. Hirap sa buhay kaya walang pambili ng rubber shoes. Ito ang naging inspirasyon niya para magsikap.

Ang artwork ni Van Vianen ay tinawag niyang “Art Resilience,” na sumasalamin sa kanya bilang artist na may tibay ang loob at gumawa ng mga positibong bagay sa gitna ng pandemya.

“It shows the awareness of what’s happening around the world, kasi po for me beauty in art is all about the gauge of a successful communication between the artist and the viewer,” sabi ni Van Vianen.

Kasama rin si Van Vianen sa grupong Pinta Ayuda na lumilikom ng pondo para sa mga nangangailangan ng tulong, lalo na ang mga senior citizen.

“When you’re living here in France, you’re having a nostalgic experience about where you came from. So for me, I’ve been longing for this feeling where you want to see the sea. So, yung artwork ko pinapakita ko yung abstract intention ng dagat,” dagdag ni Van Vianen.

May ilang obra rin sumasalamin sa kulturang Pinoy at sitwasyon sa Pilipinas.

Sinamantala naman ng ilang artist ang sunod-sunod na lockdown para matuto kahit sa online classes.

