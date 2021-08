Mga Pinoy apektado sa krisis sa Lebanon

BEIRUT - Ramdam ngayon ng mga Pilipino ang krisis sa ekonomiya ng Lebanon. Madalas na ang blackout at mga insidente ng nakawan.

Patuloy din ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin. Bunga ng matinding korapsyon at political instability ang kaguluhan na dekada na ang binilang. Matinding tinamaan ang ekonomiya at bumagsak ang halaga ng Lebanese currency - ang Lira.

Napakataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Lebanon tulad ng pagkain kaya mahaba ang pila sa mga tindahan ng tinapay at ibang food items. (Kuha mula sa dumadaang kotse)

Nasa halos 20,000 Lebanese Lira kada isang US dollar ang palitan o higit 600 pesos. Hindi rin mabigyan ng financial aid ang Lebanon ng international community dahil sa UN sanctions laban sa Hezbollah na kaalyado ng Iran. Nakadagdag pa ang pagputol ng Lebanese government ng kanilang fuel subsidy na nagbunga naman ng power outages dahil sa shutdown ng ilang planta ng kuryente na petrolyo ang gamit.

Wala na rin kasing pambayad sa imported oil na gamit sa power generation. Hindi biro ang banta ni caretaker Energy Minister Raymond Ghajar na mawawalan ng kuryente ang Lebanon.

Isa si Pastor Joseph Milan sa mga nagdurusa sa madalas na blackouts sa bansa.

"In my area, maybe six hours, we don't have but not at once. They, like, make four hours electricity, two hours off,” sabi ni Milan.

Kamakailan, dahil umano sa pagnanakaw ng gasolina, sumabog ang isang fuel tanker sa Akkar sa hilaga ng Lebanon, 28 ang namatay at 79 na katao ang nasugatan.

Nanawagan si dating Prime Minister Saad Hariri na magbitiw sa pwesto si President Michel Aoun at iba pang opisyal matapos ang pagsabog.

Pumalo na ang presyo ng gasolina sa 100,000 Lebanese Lira o mahigit tatlong libong piso kada 26 na litro.

Limitado at mahal ang petrolyo sa Lebanon kaya mahaba ang mga pila sa mga gasolinahan.

Problema ng OFW na si Monica Pangesban ang pagmahal ng gastos sa biyahe dahil dalawang beses siyang magsimba kada buwan.

“Mahal ang taxi. 'yong dating one thousand, dating one thousand five hundred na taxi, ngayon is fifteen to ten thousand,” kwento ni Pangesban,OFW.

Ganunpaman, umaasa pa rin ang karamihan na malalagpasan ng Lebanon ang matinding krisis. Karamihan sa mga Pilipino na nasa Lebanon ay domestic worker. Sa kabila ng kaguluhan, ayaw pa nilang umuwi dahil sa malasakit sa kanilang employer.

Umiiwas na lang sila sa mga lugar na may mga protesta. Pangamba naman ng ilang mga Pilipino ang mawalan ng trabaho dahil ang ibang employer hindi na ni-renew ang kontrata ng kanilang domestic workers.

“Kung magbabago 'yong mga sistema ng government nila dito, siguro babalik 'yong dati na magiging okay din sila,” dagdag ni Pangesban.

