Bakuna para sa edad 16-17, sinimulan sa England

LONDON - Dahil tumataas ang bilang ng COVID-19 infection sa mga kabataan sa UK at dahil sa pagbubukas muli ng face-to-face classes sa Setyembre, sinimulan na ang pagbabakuna sa mga 16-17 taong gulang sa buong UK ngayong Agosto.

Sa England, umarangkada na noong August 23 ang pagbabakuna sa age group na ito. Hindi na kailangan ang pahintulot pa ng mga magulang para magpabakuna.

Bibigyan din ng bakuna ang mga kabataang mula 12-15 taong gulang na clinically vulnerable at naninirahan kasama ang mga high risk sa COVID-19. Gagamitin ang social media platforms tulad ng Instagram,TikTok,Twitter, Snapchat at Facebook para ma-enganyo ang mga kabataang magpabakuna.

Sa Spain, nanawagan ang kanilang Ministry of Health na magpabakuna na rin ang mga bata na may edad 12–15 taong gulang para matiyak ang kaligtasan sa school opening sa Setyembre.

Malaki ang debate sa Europe kung dapat bang mabakunahan din ang mga kabataan. Pero ang ina ni Jensel, mas daw panatag ang loob niya kung bakunado na ang anak lalo’t may banta rin ng COVID-19 variants.

“Para maging protection nila sa COVID, at magkaroon man sila ng COVID, huwag naman sana, ay mild lang ang magiging case nila at most probably ay asymptomatic sila,” sabi ni Baicel Agdan, nanay ni Jencel Agdan, 12-taong gulang na nabakunahan ng Pfizer.

Ayon sa datos ng Spanish Ministry of Health, 62% na ng populasyon ng Spain ang fully vaccinated mula August 14, 2021. Habang 75% naman ng adult population ng UK ay fully vaccinated, ayon sa NHS England noong August 19.

(Mula sa pinagsamang ulat ni Sandra Sotelo Abot at Rose Eclarinal)

