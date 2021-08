Watch more on iWantTFC

Posibleng umabot sa higit 20,000 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw, sabi ngayong Linggo ng OCTA Research Group.

Nauna nang inihayag ng grupo na posibleng pumalo sa 20,000 ang bilang ng mga bagong kaso kada araw pero ngayo'y tinataya nilang maaaring tumaas pa ito doon.

"'Di pa naman siguro natin masasabi na aabot ng 25,000. Pero it’s very possible na hihigit 20,000, by a few thousands," sabi ni Dr. Guido David ng OCTA.

Ayon pa kay David, posibleng sa una o ikalawang linggo ng Setyembre pa makita ang "peak" ng mga bagong kaso.

Ito'y matapos maitala ng Pilipinas noong Sabado ang 19,441 dagdag na kaso ng COVID-19, ang pinakamataas mula nang mag-umpisa ang pandemya.

Ngayong Linggo, 18,528 ang bilang ng mga bagong kaso para sa kabuuang 1,954,023, kung saan 143,221 ang active cases.

Iniulat din ng Department of Health (DOH) ngayong Linggo ang dagdag na 516 kaso ng mas nakahahawang Delta variant para sa kabuuang 1,789.

Sa mga bagong kaso ng Delta, 473 ay local cases, karamiha'y may mga address sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at Northern Mindanao.

Naiulat din ng DOH ang 73 bagong kaso ng Alpha variant, 81 Beta variant at 41 na P.3 variant na unang na-detect sa Pilipinas.

Katulad ng India at iba pang bansa na dumaan sa Delta, nakikita ni David na huhupa rin ang unos kung tutugon nang mahusay ang pamahalaan at makikiisa ang publiko.

"Optimistic pa rin naman ako na by the fourth quarter, October, maayos na ‘yong situwasyon natin," sabi ni David.

Ayon din kay David at ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido, batay sa vaccination rate, posibleng mabakunahan ang hanggang 60 hanggang 70 porsiyento ng populasyon ng Metro Manila bago matapos ang taon.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News