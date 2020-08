‘Tila nawalan ng pamilya’: Ilang ABS-CBN radio programs emosyonal na namaalam

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Namaalam na noong Biyernes ang ilang programa ng Teleradyo, maging ang MOR 101.9, na parte ng tigil-operasyon ng ilang bahagi ng ABS-CBN kasunod ng pagpatay ng Kongreso sa prangkisa ng network giant.

Namaalam sa ere ang programang "Good Vibes" nina Nina Corpuz, Dr. Luisa Ticzon, at Ahwel Paz.

"Para pong nawalan ka ng Kapamilya, ganun po kasakit yun eh, maiintindihan niyo po kung bakit kami malungkot, bakit nagdurugo ang puso namin, ayaw ko pong umiyak," ani Nina Corpuz.

Hindi na rin napigilang maluha ni Winnie Cordero nang mapaalan sila ni Ariel Ureta sa "Todo Todo Walang Preno."

Halos dalawang dekada silang nagsama sa panghapong programa.

"Ariel, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa yo it was an honor to co-host with you," ani Cordero kay Ureta.

Iiwan na rin ni Bro. Jun Banaag ang kaniyang evening timeslot ng programang "Dr. Love Radio Show" at lilipat ng alas-9 hanggang alas-10 ng gabi tuwing weekend.

"Sa gitna ng kadiliman ng nagaganap sa ABS-CBN, sa gawi pa roon naroon ang liwanag ng Panginoon. Kapit lang tayo at ipagdasal natin ang nawalan ng trabaho," ani Banaag.

Nakiisa naman sa "Salamat, For Life" ng MOR 101.9 ang mga Pinoy bands at singers sa huling hirit ng naturang radio station.

Sinorpreasa pa nina ABS-CBN Chairman Mark Lopez at ABS-CBN President Carlo Katigbak ang mga DJ para magpasalamat sa lahat ng tumangkilik sa ABS-CBN at sa mga programa nito.

"Gusto naming pasalamatan lahat ng ating Kapamilya, asahan niyo pa na kahit wala na kami sa ere starting tomorrow, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng ABS-CBN," ani Katigbak.

May emosyonal ding pahayag si DJ Chacha bago lumisan ang radio station.

"Si Lord lang ako nakakaalam, siya lang din ang makakasagot. Kaya kahit gaano kasakit at gaano kahirap magpaalam, kailangan gawin ko… Meron siyang mas magandang plano para sa ating lahat," aniya. -- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News