Pagpapaigting ng contact tracing, quarantine facilities hinimok ni Duque

MAYNILA - Hinimok ni Department of Health chief Francisco Duque III ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang contact tracing at mga quarantine facilities lalo't aniya hindi na kakayanin ng ekonomiya na higpitan muli ang quarantine status ng Kamaynilaan.

“You have to really step up the expansion of quarantine facilities, para sa ganoon magkaroon man ng surge, bukas ang ekonomiya, kayang imanage ang surge. because we could no longer afford to revert to a higher quarantine status — MECQ or ECQ — because that will irreversibly injure, if not damage, the economy," ani Duque sa isang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Quezon City.

Ayon kay Duque, importante ito para mapababa ang COVID-19 cases.

Sa Quezon City, nasa 10,989 ang bilang ng kaso ng coronavirus.

Sa bilang, nasa 1,822 ang active cases, 8,751 ang gumaling na at 416 ang nasawi.

Giit ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, ang malaking bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19 ay dahil sa kawalan ng disiplina.

"Kung ang disiplina naman ay nasa ating sarili, disiplinado tayo, may nararamdaman tayo, self-isolate. Mababawasan talaga ang contact tracing natin," ani Belmonte.

Nasa 1 is to 5 ang case-to-contact ratio ng Quezon City, malayo sa 1:37 na ideal ratio ni contact-tracing czar Benjamin Magalong.

Dahil dito, nagdagdag ng contact tracing teams ang siyudad.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News