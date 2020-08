1,300 suspected COVID-19 cases dumaan sa mass testing sa Bacolod

Mga probable COVID-19 case pumila para sa mass testing sa Bacolod City. Bacolod City PIO

Buong araw na isinagawa sa Bacolod City ngayong Sabado ang “O-Plan: One-Time Big-Time Mass Testing” program ng lungsod na layuning isailalim sa swab test ang 5,000 probable at suspected cases sa Bacolod.

Ayon kay Dr. Grace Tan ng City Health Office (CHO), higit kumulang 1,300 ang isasailalim sa swab test sa huling araw ng programa sa iba't ibang mga barangay sa Bacolod City.

Sa tala ng Bacolod City Public Information Office, nasa 2,724 na ang isinailalim sa swab test sa lungsod mula Agosto 27.

Unang isinailalim sa swab test noong Huwebes ang mga empleyado ng ilang mga BPO companies, bangko at ilang mga kawani ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan.

Biyernes naman isinagawa ang swab test sa mga residente na may mga sintomas ng COVID-19 at mga close contact ng nag-positibo sa sakit.

Sa pinakahuling bulletin ng Department of Health Region 6, 93 ang dagdag na kaso ng COVID-19 sa Bacolod.

Ito na ang pinakamataas na tala ng COVID-19 cases sa lungsod sa loob ng isang araw ayon kay Tan.

Susubukan ng CHO na i-trace ngayong araw ang mga close contacts ng mga bagong kaso at susubukang isama ngayong huling araw ng mass testing.

Samantala, magsisimula naman sa Linggo ang dalawang araw na mass testing sa apat pang mga lokal na pamahalaan sa Negros Occidental.

Inaasahang masailalim sa swab test sa Linggo at Lunes ang 5,000 probable at suspected patients sa Talisay City, Silay City, Bago City at bayan ng Murcia.