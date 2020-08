10 near-threatened doves, naibalik na sa Pilipinas matapos ang conservation breeding sa Singapore

Matapos sumailalim sa conservation breeding program sa Singapore ay naiuwi na sa bansa ang 10 Luzon bleeding-hearts, mga ibong nasa near-threatened category. Larawan mula sa Department of Environment and Natural Resources

MAYNILA - Naibalik na sa Pilipinas ang 10 Luzon bleeding-hearts, mga ibon na nasa near-threatened category na sumailalim sa 8-taong conservation breeding program sa Singapore.

Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na dumating na sa Maynila ang 10 bleeding-hearts matapos ang walong taong partnership ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), Avilon Zoo at ang Jurong Bird Park sa Singapore.

Si Philippine Ambassador to Singapore Joseph del Mar Yap ang tumanggap ng mga ibon sa isang symbolic handover sa Singapore.

Bago inilipad sa bansa ang mga ibon, na-quarantine sila ng isang buwan sa Singapore para matiyak ang kanilang maayos na kalusugan at ngayon isasailalim sila ulit sa isang buwan na quarantine sa pangangalaga ng DENR. Ibabalik din sila sa kagubatan sa isang protected area sa Luzon.

Noong 2012, dalawang pares ng Luzon bleeding-hearts ang ipinadala sa Jurong Bird Park para sa conservation efforts. At matapos ang walong taon, naging matagumpay ang programa kung saan may 60 ibon ang na-breed o nabuhay mula sa orihinal na dalawang pares.

Ang bleeding-hearts ay nasa near-threatened na kategorya ng mga hayop. Ibig sabihin nito, malapit na silang maubos dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan sa bundok.

Dahil rin sa kakaibang kulay nila, kung saan may pulang kulay sa gitna o sa may bandang puso, hinuhuli sila para maging pet kaya nauubos sila sa kagubatan. Bukod tanging sa Pilipinas lang makikita ang nasabing ibon.