MAYNILA (6th UPDATE) — Suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong Martes, Agosto 29, dahil sa masamang panahon at pagbahang dala ng bagyong Goring at habagat.

Kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ang mga sumusunod:



LAHAT NG ANTAS, PUBLIC AT PRIVATE

Bacolod City (kasama ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno)

Cullion, Palawan

Cagayan

Iloilo City

Batangas

-Alitagtag

-Balayan

-Calaca

-Calatagan

-Lemery

-Lian

-Nasugbu

-Taal

-Tuy

Negros Occidental

-Bago City

-Talisay

Occidental Mindoro

-Calintaan (kasama ang trabaho sa lahat ng uri ng tanggapan)

-Magsaysay (kasama ang trabaho sa lahat ng uri ng tanggapan)

-Mamburao (kasama ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno)

-Santa Cruz

-San Jose

-Rizal (kasama ang trabaho sa lahat ng uri ng tanggapan)



Kasalukuyan nakataas ang Signal No. 2 sa Batanes, Babuyan Island at bahagi ng Cagayan, habang nakataas naman ang Signal No. 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela at Apayao.

Bagama’t bahagyang humina ang bagyong Goring, patuloy itong magdadala ng malalakas na pag-ulan sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Makakaranas din ng malalakas na ulan ang ilang lalawigan sa Calabarzon at Mimaropa dahil sa habagat.

