Malaking hamon para sa mga guro ng Maliwanag Elementary School sa bayan ng Esperanza, Agusan del Sur ang pagbabalik face-to-face classes.

Kuwento ng guro at teacher-in-charge na si Janel Llanos, kailangan nilang maglakad at umakyat ng bundok nang anim na kilometro, sumakay ng motorsiklo nang dalawang oras, at tumawid ng ilog para marating ang paaralan.

Dahil sa layo, dalawang beses kada buwan na lamang sila umuuwi sa kanilang pamilya.

Limang taon na itong ginagawa ni Llanos at iba pang kasamahang guro, aniya.

"Napakalayo ng paaralan at grabe kamahal ang pamasahe. Nakakapagod at napakahirap dahil hindi mabiyahe nang dire-diretso ng motorsiklo ang school mismo," ani Llanos sa panayam ng ABS-CBN News.

Pero tinitiis at kinakaya umano ito ng mga guro para maturuan ang mga mag-aaral na naglalakad din nang malayo para sa edukasyon.

"It is so heartwarming seeing my students' eagerness despite the distance and hardship they had to go through," ani Llanos.

Nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanilang mga guro ang pagkasabik ng mga estudyante na makapag-aral.

"If it weren't for our compassion for these bright young minds, we won't be able to make it. [They] made my heart full of joy and I felt rewarded in seeing and doing these to all my pupils," anang guro.

Noong nakaraang linggo nag-umpisa ang School Year 2022-2023, kung saan pagsapit ng Nobyembre ay required na ang lahat ng paaralan na magpatupad ulit ng full face-to-face classes.

- Ulat ni Hernel Tocmo