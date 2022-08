Anim ang patay matapos mabangga ng isang truck ang kasalubong na tricycle at motorsiklo sa Tumauini, Isabela hapon ng Agosto 27, 2022. Courtesy of Police Regional Office 2

Patay ang anim na tao kabilang ang isang sanggol matapos araruhin ng trailer truck ang kasalubong na tricycle at motorsiklo sa Tumauini, Isabela nitong Sabado ng hapon.

Sa imbestigasyon ng Tumauini Police, magkasunod na binabaybay ng tricycle at motorsiklo ang national highway sa Barangay Balug nang salpukin ang mga ito ng kasalubong na trailer truck na umagaw ng linya pasado alas-2 ng hapon.

Halos mawasak ang tricycle at motorsiklo sa nangyaring banggaan, habang dumeretso naman sa maisan ang trailer truck.

“Itong driver ng truck, aminado naman na talagang kasalanan niya dahil nga nasa influence ng liquor siya,” sabi ni P/Lt. Jessie Alonzo, Deputy Chief of Police ng Tumauini.

Agad na nasawi ang driver ng motorsiklo na si Kuldip Singh, 38, na taga-Gamu, Isabela.

Dead on the spot din ang mga sakay ng tricycle, kabilang ang driver na si Arnel Menor, 37; misis niyang si Diana Rose, 36; ang anim na buwang gulang nilang anak; at tatay ni Diana Rose na si Ernesto Caronan, 71.

Naisugod sa ospital ang misis ni Ernesto na si Elma, 64, pero pumanaw din habang ginagamot.

"Nag-attend sila ng kasal sa Barangay Ugad, Tumauini at pauwi na sila sa Barangay Bliss Village, Ilagan City," sabi ni Alonzo hinggil sa mga sakay ng tricycle.

"Ito naman Indian national ay galing sa paniningil at pauwi na rin siya sa Gamu. Pero ‘yun nga, naaksidente,” dagdag niya.

Samantala, hindi umano nasugatan ang pahinante ng trailer truck bagaman iniinda nito ang nararamdaman sa kaniyang dibdib matapos tumama umano sa manibela.

Kinukumpirma ng doktor na nakainom ang driver ng trailer truck.

“‘Yun ang conclusive sa alcoholic breath test result galing sa RHU (Rural Health Unit),” ani Alonzo.

Matapos makalabas ng Rural Health Unit ay idineretso na rin sa Tumauini Police ang driver ng trailer truck na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to properties.

- ulat ni Harris Julio

MULA SA ARCHIVE

Watch more News on iWantTFC