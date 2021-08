MAYNILA—Hinimok ng Department of Health (DOH) ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang kanilang COVID-19 hotlines sa harap ng dumaraming tawag na natatanggap ng kanilang One Hospital Command Center.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, nasa 500 tawag ang pumapasok sa command center kada araw para sa mga nangangailangan ng ospital o payo kaugnay ng COVID-19.

Ayon kay Vergeire, pinalawak na ang serbisyo at nagdagdag ng karagdagang tauhan sa command center para matugunan ang pagdami ng tawag.

Pero hinimok niya rin ang mga local government unit na palakasin ang kanya-kanyang COVID-19 hotline para hindi lahat dumidiretso sa naturang network.

Paliwanag ng opisyal, papasok lamang ang One Hospital Command sa mga nangangailangan ng ospital.

“We are meeting with local governments so that they will be establishing their triaging and navigation systems. Iyong mga hotlines po ng local government, kailangan pong gumana iyan para hindi po natatambak sa One Hospital Command natin ang mga tawag," ani Vergeire.

"So, local governments are your first step. Sila po ang una niyong tawagan, sila po ang makakatulong sa inyo para malaman kung saan pong facility kayo dapat dalhin.”

Nauna nang lumutang ang mga reklamo ng mga hindi makatawag sa One Hospital Command, maging si Vice President Leni Robredo na sinubukan umanong umasiste sa isang pasyente.

HIGH-RISK

Sa huling tala ng DOH, 11 lugar sa Metro Manila ang higit 70 porsyentong okupado ang intensive care unit, tulad ng Navotas, Valenzuela, Taguig, Quezon City, Marikina, Makati, San Juan, Muntinlupa, Pasay, Parañaque, at Las Piñas.

Higit 70 porsyento rin ang bed utilization sa Navotas, Valenzuela, Pateros, Pasig, Quezon City, Makati, San Juan, Muntinlupa, at Las Piñas.

“We are assisting to expand beds, to place tents and modular hospitals dito po sa mga lugar na ito para makapag-accommodate pa tayo ng mas maraming pasyente po,” ani Vergeire.

Ayon kay Vergeire, wala nang lugar sa bansa ang nasa Alert Level 1 sa COVID-19 monitoring, at nasa higit 70 lugar na ang nasa Alert Level 4 o nangangahulugan patuloy ang pagtaas ng mga kaso at higit 70 porsyento ang health system capacity.

“Nakikita pa rin po natin ang patuloy na pagtaas ng mga kaso dito sa ating bansa these past weeks and even this week,” ani Vergeire

“We expect that the number of cases will continue to increase in the coming days."

WORK FROM HOME

Samantala, muling idiniin ng DOH sa mga employer na bawasan ang kapasidad sa mga opisina sa pamamagitan ng pagpapatupad ng work from home.

Ito’y matapos maitala ang matataas na kaso ng COVID-19 sa ilang tanggapan ng pamahalaan.

"Ipinag-utos na po ng IATF na dapat bawasan ang carrying capacity ng bawat opisina o iyong mga nagtatrabaho. Those who can work from home, they should stay at home at doon na lang magtrabaho muna sa bahay para kakaunti lang po ang magsasama-sama sa mga opisina o sa mga work places at maiiwasan po natin ang impeksyon,” mungkahi ni Vergeire.

Ayon kay Vergeire, mahalaga ring may sapat na ventilation ang opisina, may nagmo-monitor na safety officer sa kalusugan ng mga empleyado, at natitiyak ang pagsunod sa health protocols.

Matatandaang nakapagtala ang Office of Civil Defense ng 116 COVID-19 positive cases sa kanilang tanggapan.

Nagkaroon din ng 29 COVID-19 cases sa tanggapan ng Food and Drug Administration. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more on iWantTFC