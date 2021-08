Lalaki huli sa pag-hostage ng 12-anyos sa Caloocan

MAYNILA—Arestado ang isang lalaki na nang-hostage ng 12-anyos na binatilyo sa Caloocan, gabi ng Biyernes.

Sa isang video na lumabas sa social media, makikita na sinasakal ng lalaki ang biktima sa Dagat-Dagatan pasado alas-7 ng Biyernes.

Dinig din sa hiwalay na video ang pagsisigawan ng mga taong natatakot para sa bata.

Makalipas ang ilang minuto, dumating ang pulis pero dumami ang nakikiusyoso.

Halos isang oras ang inabot ng negosasyon, sa kalagitnaan ng pagdating ng mga usisero, hangga't sa sinunggaban ang suspek mula sa likod.

"Nu'ng naka-focus na may opportunity na ma-pacify ang suspek, ayun po ang team SWAT ng Caloocan. Na-grab na po para ma-pacify na ang suspek at ma-rescue ang bata," ani Caloocan City Police investigation division chief Police Maj. Geraldson Rivera.

Dinala sa presinto ang suspek, 32, residente ng bayan ng Pandi, Bulacan, na ayon sa imbestigasyon ay dumayo sa Caloocan para hanapin ang asawa.

Dinala ang bata sa ospital para suriin at gamutin ang mga gasgas na tinamo sa kaniyang likod. Sasailalim din siya sa counseling.

Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspek na kakasuhan ng serious illegal detention, alarm and scandal, grave threat, at possession of deadly weapon. —Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News