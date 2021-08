Face-to-face classes babalik na sa Saudi

AL-KHOBAR - Babalik na sa face-to-face classes ang mga fully vaccinated students mula grades 7 hanggang 12 sa Saudi Arabia bukas, August 29 ayon sa Saudi Ministry of Education.

Mauuna muna ang mga nasa intermediate at secondary schools at susunod naman ang primary schools, prep at kindergarten pupils kapag 70% ng populasyon ng Saudi ay fully vaccinated na o kaya sa October 21, 2021, alinman sa dalawa ang mauna.

Kaya excited na ang mga Pilipinong mag-aaral na halos dalawang taon ding nagtiyaga sa online classes dahil sa pandemya.

Handa na sa muling pagbabalik ng face-to-face classes ang mga guro ng Philippine schools.

Handa na rin ang mga Philippine schools sa kaharian sa muling pagbubukas ng mga paaralan. Isa sa mga natutuwa sa muling pagbabalik ng face-to-face classes ay si Nikos Fluiz, grade 12 sa Al Majd International School Dammam, isang- Philippine curriculum based school.

“I’m glad po na papasok na kami sa school dahil nakababagot na ang online class. Miss ko na rin mga classmates ko and for me physical class is better than online,” sabi ni Fluiz, mag-aaral ng Al Majd International School Dammam.

Nasasabik na si Nikos Fluiz, grade 12 student sa Al Majd International School Dammam sa pagbabalik ng face-to-face classes. Anya mas maganda pa rin ito kaysa sa online classes.

“On August 29 papasok na po ang mga bata from Grade 7 to Grade 12. However, may mga bata na hindi pa po bakunado kaya we will be conducting hybrid learning,” sabi ni Petronila Sayud, academic principal ng AMISD-PC.

Ayon kay Sayud, handa na sila sa hybrid learning kung saan pumapasok sa paaralan ang ibang estudyante habang ang ilan ay dumadalo virtually mula sa kanilang mga tahanan.

Puspusan din ang paghahanda ng International Philippine School in Al-Khobar o IPSA sa pagbubukas ng kanilang paaralan sa Setyembre.

Sa pagbabalik ng face-to-face classes, sinisiguro ng mga paaralan na masusunod pa rin ang health protocols tulad ng temperature check, facemask at physical distancing.

“We have to follow the Saudi Ministry announcement or directive that is why beginning Sept. 12 we are opening our campus for onsite learning, students entering the campus should be fully vaccinated, ” sabi ni Liezel Agtarap Aguilar, principal ng IPSA.

Maliban sa temperature checks, mayroon ding hand hanitizers at kailangang ipakita ang kanilang Tawakkalna app para makapasok sa eskwelahan.

Malaking hamon daw sa mga guro ang academic year 2021-2022 pero kampante si Aguilar dahil nakahanda sila.

“It might be a challenge but at the end of the day if the teachers are flexible this school year will be a good year for all of us,” sabi ni Shaima Majid, teacher sa IPSA.

Maging sa ibang eskwelahan dito sa kaharian ay obligadong magpabakuna rin ang mga guro at staff para maiwasang mahawaan ng COVID-19.

“We are happy that we are fully vaccinated dahil ito ang paraan upang ma-protekhan ang aking pamilya at ang mga tao sa aming paligid.” sabi ni Jolly Ann Gonzales, teaching staff sa International Schools Group, Dammam.

Ipatutupad ng mga eskwelahan ang health protocols sa mga estudyante at guro tulad ng pagsusuot ng face mask, pagkuha ng temperature, physical distancing sa loob ng klase at pag-rerequire sa kanila ng tawakkalna app. para malaman na sila ay fully vaccinated na.

