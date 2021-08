Duterte hinimok si Xi na dagdagan ang puhunan sa bansa

MAYNILA - Nagkausap sa telepono sina Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping nitong Biyernes kung saan natalakay ang pagpapaigting ng kooperasyon sa dalawang bansa.

Binati ni Duterte si Xi at ang mga taga-China sa Centennial Founding Anniversary ng Communist Party of China.

Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapaigting ng economic cooperation ng dalawang bansa lalo na sa larangan ng trade, investment at infrastructure development para makabangon agad sa pandemyang dulot ng COVID-19.

Nagpasalamat din si Duterte sa China sa tulong nito sa bansa ngayong pandemya at kinilala rin ang mga proyektong natapos na sa ilalim ng Build, Build, Build infrastructure program dahil sa tulong ng China.

Kabilang dito ang flood control projects sa Mindanao, Pasig-Marikina River bridges, Samal Island-Davao City Connector Project at ang Subic-Clark Railway Project.

Hinikayat din ng Pangulo na dagdagan ng China ang investment sa ilang sektor sa bansa kagaya ng agriculture, fisheries, information and communications technology at science and technology.

“Asia’s dynamic future depends on how hard we all work together, how we respect each other and how we ensure that we as nations are mindful not just of our rights but of our responsibilities,” sabi ni Duterte.

Sa panig naman ni Xi, nagpasalamat siya kay Duterte na tinawag niyang isang “a good friend and colleague”.

Tiniyak din niya ang patuloy na suporta ng China sa infrastructure projects sa bansa at ang laban ng Pilipinas kontra sa COVID-19.

Nagpahayag rin ito na bukas ang China sa posibleng joint collaboration sa Pilipinas pagdating sa vaccine development at production.

Magpapadala rin aniya ang China ng karagdagang donasyon ng bigas sa Pilipinas.

Ayon sa Palasyo, ang China ang nanguna para maganap ang nasabing paguusap ng dalawang lider na umabot ng 45 minuto.

