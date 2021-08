Humihingi ngayon ng tulong ang Pinoy crew ng isang cargo vessel na nakadaong sa Manila Bay Anchorage area, kung saan 1 sa 15 Pinoy crew na nagpositibo sa COVID-19 ang pumanaw na.

Nakadaong ngayon ang isang Liberian-registered cargo vessel na may mga tripulanteng Pinoy na patungo sanang China para maghatid ng karga nitong coal o karbon mula sa Indonesia.

Kuwento ng isa sa mga tripulante ng barko na si alyas Eric, 21 silang lahat ay tripulante ng M/V Olympic.

Napilitan aniya silang dumiretso na sa Pilipinas matapos na hindi sila tanggapin sa pantalan sa China makaraang magpositibo sa COVID-19 ang aniya'y 15 sa kanilang mga kasamahan na pawang Pilipino. Ang masaklap, isa sa kanila ang namatay na sa barko.

"Noong nasa China kami, [nagpa-swab] kami ng [August] 18. Hindi na siya makababa, pinuntahan na lang siya sa cabin tapos 18 ng gabi hirap na siyang huminga tapos umaga ng 19 around 6 a.m. iyon declared nang patay na," kuwento ni Eric.

Agosto 23 nang dumating sa bansa ang kanilang barko, pero hanggang ngayon ay wala silang mapaglipatang quarantine facility.

"Ang advise ng quarantine officer ang kasamahan namin sa bosun kailangan maospital. Tapos ang nangyari sabi nila 25 kami pi-pick-upin na bababa rito. Kasi ang initial plan 13 kami na bababa muna tapos iyong iba naghihintay ng kapalit. Itong agency namin sige lang sila paasa . . . Ang dinadahilan nila, iyong hotel daw na kukunin sa amin umaayaw daw," ani Eric.

Umaapela ngayon ng tulong sa pamahalaan sina Eric para na rin sa kanilang kaligtasan.

"Ang gusto sanang mangyari makababa kami para mabigyan kami ng medical assistance kasi mula dumating kami dito wala pa kaming . . . Kumbaga puro sariling sikap lang kami dito. As soon as possible, makababa kami," apela ni Eric.

Sa text message ni Labor Secretary Silvestre Bello III, sinabi nito na nakausap na niya ang kinatawan ng M/V Olympic.

Makikipag-ugnayan na aniya sila sa Bureau of Quarantine para mailipat sa mga hotel ang ating mga kababayang tripulante.

"Sir, nakausap ko po ang owner's representative ng M/V Olympic dito po sa PHL. Ang crew po na 12 na positive need a (Bureau of Quarantine) certified hotel for COVID positives, so we will coordinate po with BOQ right now po to bring them po to a hotel. Yung isa daw pong crew ay sa china po namatay dahil hindi po pinababa ng chinese authorities mula sa barko noong nalaman po na covid positive sya. We will communicate with the families of all crew po to assure them of our assistance," sabi ni Bello.

Sabi pa ni Bello, naibaba na rin mula sa barko ang nasawing Pinoy at agad na na-cremate. —Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

