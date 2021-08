Tanggapan ng PhilHealth. George Calvelo, ABS-CBN News/File.

MAYNILA—Nananatiling sarado ang 2 ospital sa Samar at Davao Del Sur dahil hindi na kinakaya umano ang gastos sa kanilang araw-araw na operasyon matapos hindi makapagbayad ng pagkakautang sa kanila ang PhilHealth.

Ayon kay Private Hospitals Association of the Philipppines president Dr. Jose Rene De Grano, Enero 16 nang mapilitang tumigil muna ng operasyon ang isa nilang member hospital sa Samar, habang nitong Agosto 1 naman sumunod na ring magsara ang isa pa nilang miyembro sa Davao.

“Parehong temporary ang kanilang closure. Iyong isa roon by religious group din. Pero ang nagma-manage mga pari and then the other one pero mga madre naman ang nagma-manage. There are, of course, a lot of factors doon pero ang major contributory factor niyan is iyong the non-payment of PhilHealth claims," ani De Grano.

" Iyon ang sinasabi nila na sana naman eh maibalik sa kanila iyong kanilang mga claims dahil hindi kayang i-sustain noong kanilang mga pera lang ang mga daily operations ng dalawang hospitals na iyon kung wala iyong payment ng COVID claims at saka iyong kanilang dating claims."

Dagdag ni De Grano, malaki ang epekto ng pagsasara ng naturang mga ospital sa kampanya kontra COVID-19 sa naturang mga lugar.

Bagamat tumanggi na muna si De Grano na banggitin ang pangalan ng naturang mga ospital, Level-2 at Level-3 hospitals aniya ang mga ito na mayroong bed capacity na 50 hanggang 80.

“Yesterday kausap ko iyong madre, ganoon pa rin lang, wala silang operations right now at hindi pa nila alam kung kailan. Although sabi nila may dumadating daw na kaunting reimbursement from PhilHealth pero hindi sapat para ituloy yung kanilang operations. Iyong isang Level 3 iyong nasa Samar, Level 2 naman iyong nandoon sa Davao,” pahayag ni De Grano.

Inamin niya na dahil sa sitwasyon, may desisyon na karamihan sa kanilang grupo na kumalas na sa ugnayan nito sa PhilHealth.

"Sa totoo lang ay buo na ang isipan ng karamihan sa ating mga miyembro na talagang pag-disengage. Siguro by next week maglalabas kami ng statement at sasabihin kung ano ang point by point na hinihingi ng mga ospital sa kanila." kuwento ni De Grano.

Tiniyak naman niyang sakaling matuloy ang pagkalas nila sa PhilHealth, tatanggap pa rin sila ng mga pasyenteng miyembro nito.

Pero ang PhilHealth member na aniya ang mag-aabono sa gastos nila sa ospital at siya ring mag-aasikaso ng claims nito sa PhilHealth.

"Tuloy din naman ang pagtanggap ng ospital. Iyon kasi ang akala nila hindi na tatanggap ng mga PhilHealth members, ang mag-iiba lang diyan ay iyong processing ng kanilang claims. Dati ang ospital muna ang sumasagot ng lahat ng claims na yan and then hinihintay namin ang pagbabayad ng Philhealth," sabi ni De Grano.

Sa pagdinig ng Kamara Huwebes, nangako si PhilHealth president and CEO Dante Gierran na babayaran na nito sa susunod na linggo ang 60-porsyento ng kanilang P21.1 bilyon na utang sa mga ospital sa pamamagitan ng debit-credit payment method o DCPM.

Pero sabi ni Dr. De Grano, hindi kumbinsido dito ang mayorya ng mga member hospitals ng PHAPI.

"Maraming hospitals ang ayaw pumayag diyan sa DCPM na yan. Iyon ang commitment ni President Gierran, eh paano kung ayaw nila iyong DCPM? Hindi siya sumasagot. Ang sabi niya kung DCPM ang gagawin ibabayad agad namin sa kanila. Iyong mga nakatanggap na ng DCPM, parang hindi nila gusto kasi pagdating sa iyo ng pera hindi mo rin magamit dahil hindi naman sa opsital lang iyong pera na iyon. Kasama nu'ng pera na iyon ay professional fee ng doctors, ibang section ng hospitals kasama pa rin don. Hindi mo puwedeng gastusin agad iyong kung walang attachment," ani De Grano.

Samantala, nanatiling punuan pa rin ng mga COVID-19 patients ang maraming ospital sa NCR at kalapit na mga probinsya.

Sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, 96 percent pa rin ang COVID bed utilization.

"EAMC Covid utilization nasa 96 percent. Oxygen supply is at near normal levels now because of regular & frequent deliveries," sabi ni Dr. Alfonso Nuñez, medical chief ng EAMC, sa isang text message.

Sabi ni Dr. De Grano, nanatili pa ring mataas ang admission ng mga pasyenteng may COVID-19 sa kanilang mga miyembrong ospital.

“Talagang ngayon ang taas sa NCR, Region 3 and Region 4. Iyong grupo na iyon talaga sobra ang taas. We are in the high risk to critical na mga private hospitals. Ibig sabihin at least 70 percent ang occupancy ng mga hospitals. Kaya halos ngayon kapag tatawag ka sa hospitals sasabihin sa iyo almost full na ang mga private hospitals right now.” ani De Grano. — Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News