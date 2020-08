'Parang di totoo': ABS-CBN Baguio magsasara na matapos ang 25 taon

BAGUIO CITY — Matapos ang 25 taon, magsasara na rin ang ABS-CBN Baguio kung saan 42 empleyado ang mawawalan ng trabaho.

Tuwing tumutungtong sa makulay na set ng "Bagong Morning, Kapamilya" ay laging puno ng siglang humaharap sa camera si Marky Hora.

Pero sa araw na ito, mahirap para sa kanya ang humugot ng lakas.

Hanggang ngayon Biyernes na lang kasi eere ang BMK matapos kitlin ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN.

"Ang dami kasing mga nabuo na samahan and lahat ng emotions kahit yung mga galit, parang lahat ngayon is nami-miss ko. Yung mga malulungkot na moments, yung mga masasayang moments lahat iyon naalala ko... Dito ko mas nakilala yung sarili ko. Dito ko nailabas talaga yung full potential ko. Dito ko masasabi na dreams really do come true," ani Hora.

Mamamaalam na rin ang 103.1 MOR kung saan 5 taong naging bahagi si DJ Micah Risma.

"Unexpectedly, you could inspire people in just a snap of a finger. Thousands of people ang puwede mong ma-inspire na hindi mo alam na meron pa lang depressed na nakikinig, namatayan or disappointed."

Huling araw din ng paghahatid ng balita ng TV Patrol North Luzon na humubog sa maraming "Patrol ng Pilipino."

Kabilang ang ngayo'y news chief ng ABS-CBN Baguio na si Maira Wallis-Nuarin.

Agosto 28, 2019, tinanggap niya ang parangal para sa higit isang dekadang serbisyo sa kompanya. Di lubos akalain na sa parehong araw ngayong taon ang huling pagganap niya sa tungkulin.

"Ang pagpapasara sa mga regional station ng ABS-CBN ay hindi lamang nakakaapekto sa mga empleyado nito, sa kanilang mga pamilya dahil nga mawawalan ng hanapbuhay. Malaki rin ang epekto nito sa ating mga kababayan. Ang ilan nga sa kanila, walang ibang inaasahan kundi tayong nasa media. Madalas nga may nakakausap tayo, pumupunta talaga sa station natin. Wala na silang ibang maisip na mahihingan ng tulong kundi tayo," ani Wallis-Nuarin.

Pero sa pagkakataong ito, ang mga mamamahayag naman ang hindi pinakinggan at tinanggalan ng boses.

"Pag hawak mo na yung mic, iba na yung pakiramdam mo, na parang ang laki ng responsibility na hawak mo.... Sa family ko, malaki ang naitulong ng ABS-CBN kasi natulungan kong makapag-aral ang kapatid ko. Tapos kapag may kailangan sila mama, papa, nakakapag-provide ako. So bukod doon sa experience na natutunan ko, natutulungan din ako ng ABS-CBN financially. Kasi hindi ka naman na makakahanap ng kompanya na ganun ka-generous magbigay ng benefits," ayon sa reporter na si Micaella Ilao.

Sabi ni Ilao, tila bangungot ang nangyari ngayon sa ABS-CBN.

"Para akong nananaginip na hindi siya totoo. Siguro nasa denial stage pa ako. Kasi ayokong tanggapin na bukas wala na akong trabaho. Bukas hindi ko na makikita yung mga kasama ko."