Pagsama ng manok sa relief packs plano ng gobyerno

MAYNILA - Plano ng gobyerno na magsama ng mga manok sa mga ipinapamahaging food packs ngayong may coronavirus disease 2019 (COVID-19) kasabay ng sobrang suplay ng manok sa bansa.

Kinumpirma ni Agriculture Sec. William Dar na may mga pag-uusap na sila para ilapit ang grupo ng magmamanok sa mga lokal na pamahalaan o kaya sa Department of Social Welfare and Development.

Posible aniya silang magsama ng food QR sa TUPAD program ng Department of Labor and Employment.

“Meron na initial talks pero more talks, more discussions will be done para maplantsa maigi,” ani Dar.

“Ang imbentaryo natin kung walang intervention kagaya po ng panawagan natin by the end of the year may sobra na good for more than 3 months. Ganun kalaki po,” dagdag niya.

Bukas naman ang United Broilers Raisers Association sa planong gawing ayuda ang manok.

Pero giit nila, sana maging malinaw at komprehensibo ang pagpapatupad ng panukala.

“Ang kailangan lang ho magliwanag ang design. Ano ho ba 'yan, buhay o frozen? Kailangan sana double purpose, mas targeted. Kailangan itong krisis na ito gamitin para makapaghubog ng programa.Dito puwede rin tayo mag-food voucher, i-design lang nang maigi na local ang bibilhin at saka hindi junk food,” ani Elias Inciong, pangulo ng grupo.