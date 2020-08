Pagbabago sa proseso ng pagpaparehistro ng mga botante, ipatutupad sa Maynila

MAYNILA - Simula sa Setyembre 1, bubuksan na muli ng Commission on Elections ang voters registration period para sa national election sa 2022.

Sa lungsod ng Maynila, may kaunting pagbabago sa proseso ng pagpapaheristro.

Ayon kay Atty. Gregorio Bonifacio, Comelec election officer IV, kailangan munang magpa-schedule ang mga nais magpaheristro para sa darating na halalan bago pumunta sa kanilang opisina sa Arroceros, dahil na sa kinakaharap na pandemya.

Kailangan umanong mapanatili ang physical distancing kaya't lilimitahan nila ang dami ng tao na pwedeng pumunta para magparehistro kada oras.

Maaari nang magpaschedule ang mga nais magparehistro sa pamamagitan ng pagiwan ng mensahe sa Facebook page ng Comelec sa facebook.com/comelec.ph

Kapag nakapagpa-schedule na, may print-out na ng registration form na makukuha naman sa website ng Comelec, at kumpleto na dapat ito ng detalye bago pumunta sa opisina nila.

Magdala din ng sariling ballpen at ID at huwag kalimutan na magsuot ng face mask at face shield.

Magtatapos sa October 2021 ang voters' registration period.