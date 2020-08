Pag-hoard, paglalagay ng 'patong' sa distance learning gadgets tinututukan

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Magsasagawa ang Department of Trade and Industry ng mga paraan para maiwasan ang mga mananamantala ng presyo ng laptop at tablet, sa harap ng pagtaas ng demand sa mga ito.

Ayon sa DTI, pinag-aaralan nila na maglabas ng suggested retail price (SRP) sa mga computer at tablets.

Pero lilimitahan lang ito sa specifications ng gadget.

Tinitingnan na rin nila kung pasok ang mga ito bilang basic o prime commodity.

"Something that you cannot live without 'yung basic commodity, 'yung prime commodity naman something that you can live without but you also need,” ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Sa monitoring naman ng DTI, maraming brand ang nagbibigay ng 14 hanggang 20 porsiyentong student discount kaya inaalam din kung maapektuhan ito kapag naglagay ng SRP.

Nagbabantay na rin ang mga tindahan ng computer laban sa mga nananamantala.

Sa isang computer shop sa Quezon City, bawal ang maramihang pagbili ng mga computer unit.

Istilo raw kasi ng iba na bumili nang marami at ibebenta online.

Inaasahan naman ang pinal na rekomendasyon ng DTI sa SRP 2 linggo bago ang pagbubukas ng klase sa Oktubre.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News