Huling araw ng ABS-CBN regional units pinagdadalamhati

MAYNILA — Malungkot at nagdadalamhati ngayong Biyernes ang mga empleyado ng ABS-CBN, partikular na sa regional offices, na apektado ng retrenchment at mawawalan na ng trabaho bago mag-Setyembre.

Sabi sa TeleRadyo ni Raul de Asis, presidente ng ABS-CBN Supervisors' Union, tig-isang empleyado na lang ang natira sa mga opisina ng ABS-CBN regional units sa mga probinsiya ng Luzon, Visayas at Mindanao.

Magsisilbi silang caretaker o tagabantay ng mga equipment o pasilidad ng ABS-CBN sa kanilang lugar.



Kasama sa mga natanggal ay halos 30 taon nang nagtatrabaho sa istasyon kaya masakit para sa kanila ang nangyari.



Sinabi rin sa TeleRadyo ni Jon Villanueva, presidente ng ABS-CBN Rank and File Employees' Union, nasa 239 ang nawalan ng trabaho mula sa kanilang hanay, at halos 100 dito ay mula sa regional network group (RNG).



Ayon sa 2 unyon, tiniyak daw ng pamunuan ng ABS-CBN na prayoridad nilang kunin muli ang mga empleyadong nawalan ng trabaho kapag nakabangon at nakabalik ang kompanya matapos itong patayan ng prangkisa ng Kongreso.

"Hindi lahat nagtatapos sa wala. Continuous communication, ituloy pa rin natin ang Viber group natin. Ang management nandiyan lang. Once makabangon ang management, ang promise nila sa atin, tayo ang una nilang ibabalik sa trabaho. Sana panghawakan nila 'yan at panghahawakan din ng union 'yan sa management para sa ganun ay hindi naman sila mabahala," ani De Asis.

"Umasa po kayo na kung makakabalik ang ating ABS-CBN, tayo pa rin po ang priority. Huwag po kayong mag-alala kasi mayroon pong magandang program 'yung ating kompanya na makatutulong para sila ay makahanap ng panibagong trabaho. Lagi lang po kayo makipag-ugnayan maski wala na po kayo dito sa ABS-CBN," ayon naman kay Villanueva.

Sa Lunes, haharap ang mga boss ng network sa mga natanggal na empleyado para tiyakin ang kanilang tulong at magbigay ng mga programa sa kanila.