'Dapat mas bata': Ilang senior may agam-agam sa clinical trial ng COVID-19 vaccine

Nangagamba ang ilang senior citizen ng Cavite sa planong pagsabak sa clinical trial ng 10,000 residente para sa posibleng bakuna ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Unang inihayag ni Cavite Governor Jonvic Remulla na unang sasabak dito ang mga factory worker, mga PUV driver, senior citizen at mga pulis.

Para sa ilang residente sa bayan ng Rosario, dapat iba muna ang mabigyan ng prayoridad dahil hindi pa nakakatiyak umano ang mga maaaring epekto nito sa kanila.

"Dapat mauna mga frontliner para kapag nakita namin na ok, ok na rin kami pero yung sabihing kami ang uunahin mahirap na eh malay mo 'di ok,” anang residente na si Josephine Olayta.

"Dapat ‘yung mga namamahala muna ang mauna magpa-injection hindi natin alam kung ano yan,” ayon sa isa pang residente na si Betty Mendizabal.

"Matanda na kami, kami pa ang uunahin kailangan yung medyo bata-bata ang unahin," ani Mercedez Corteza, isang senior citizen.

Katuwang ng lokal na pamahalaan ang La Salle Health Sciences Institute sa pagbabakuna.

Pero nilinaw naman ni Remulla na mula Estados Unidos at United Kingdom ang susubukang bakuna at hindi ang gawa ng Russia.

“We have been assured by the developers that clinically , it’s not a dangerous vaccine,” ani Remulla.

Magsisimula sa susunod na dalawang linggo ang clinical trial at posibleng abutin ng isa’t kalahating buwan para makita ang resulta ng trial.

Iginiit din ni Remulla na dapat maging organisado sa buong bansa pagdating sa contact tracing, lalo na ang mga kalapit na lugar gaya ng Metro Manila dahil karamihan umano ng mga COVID-19 cases doon ay galing sa Kamaynilaan.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News