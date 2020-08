2 bangkay na nakagapos ang mga kamay natagpuan sa Negros Occidental

BAGO CITY, Negros Occidental — Natagpuan nitong Biyernes ng umaga sa lungsod na ito ang dalawang bangkay sa Purok Mainuswagon, Barangay Atipuluan.

Nakatali ang mga kamay ng dalawang hindi pa nakikilalang mga bangkay, ayon sa pulisya.

Ayon kay Police Maj. John Joel Batusbatusan, isang residente na nakasakay sa motorsiklo ang nakakita sa mga bangkay.

Natagpuan ang mga bangkay sa gilid ng daan. May mga sugat din ang mga ito, ayon kay Batusbatusan.

Inaalam pa ng pulisya kung iniwan lang ang mga bangkay sa lugar o doon mismo pinatay.

Inaalam din kung ano ang motibo sa pagpatay sa dalawa.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulis at ng Scene of the Crime Operatives.