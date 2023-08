MAYNILA — Patay ang tatlong tanod ng Barangay San Juan sa Cainta, Rizal matapos barilin ng isang lalaki nitong Sabado ng hapon.

Ayon sa pulisya, binugbog ng lalaki ang isang residente kaya nagsumbong ang mga kapitbahay sa mga tanod na rumesponde naman sa bahay ng suspek sa isang subdibisyon.

“Itong barangay invite lang sana siya, ngayon pagdating nila sa bahay ng suspect pinaputukan kagad sila so tatlo agad yung patay na mga tanod and then yung suspect lumabas pa at talagang gustong mamaril,” sabi ni Cainta police officer-in-charge PMaj. Jake Cariño.

Dahil sa insidente, isang concerned citizen ang tumawag sa mga pulis.

Pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan, wala nang buhay ang mga biktima na nagtamo ng tama ng bala sa dibdib at likod.

Nasa loob ng kanyang bahay ang suspek kaya nakipag-negosasyon ang mga pulis para sumuko ito.

Tumagal nang 6 na oras ang negosasyon.

“Past 3:00 na, tapos itong nangyari na mga 9:00 napasok. Ginamit namin lahat ng option namin, remedy namin, pero wala talaga, hindi na talaga nagmamatigas na talaga siya,” sabi ni Cariño.

At nang pumasok ang assault team ng SWAT sa bahay, pinaputukan umano sila ng suspek.

“Kasi may salamin doon sa baba so nakita ng suspect yung pagpasok nila kaya pinaputukan sila so buti na lang may gamit na shield kaya may proteksyon ang SWAT natin,” dagdag ni Cariño.

Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng suspek at mga pulis.

Napatay ang suspek matapos tamaan ng bala sa dibdib.

Nasugatan naman sa pisngi ang isang miyembro ng SWAT.

Ayon kay Cariño, walang criminal record ang suspek at base sa pakikipag-usap nila sa anak nito, nakaranas umano ng depresyon ang suspek matapos magkaproblema sa trabaho at pamilya.

IBA PANG ULAT:

Watch more News on iWantTFC