Pagsasagip sa mga lulan ng nasunog na MV Asia Philippines nitong Agosto 26. Dennis Datu, ABS-CBN News

Tapos na ang paghahanap sa dalawang nawawala pa umanong sakay ng nasunog na MV Asia Philippines sa Batangas, ayon sa Philippine Coast Guard (PCG).

Ito ay matapos matuklasan ng PCG sa ginawang beripikasyon na ang mga hinahanap na pasahero ay ibang oras ang sinakyang biyahe at hindi ang barkong nasunog.

Ayon sa PCG, ala-5 ng hapon ang sinakyan ng dalawang hinahanap na pasahero at hindi alas-3 ng hapon na oras na bumiyahe ang MV Asia Philippines.

Nauna nang nakita sa manifesto ng barko ang pangalan ng dalawa, pero hindi matagpuan sa mga survivors kaya ipinalagay ng mga awtoridad na missing.

Sa ngayon, ayon sa PCG, all accounted for na ang lahat ng pasahero at crew na may kabuang bilang na 85.

Apatnapu't-pito rito ay pasahero, kabilang na ang isang nasugatang babae habang 38 ang tripulante.

Dahil dito, idineklara na ng PCG na tapos na ang search and rescue operations. – Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News