P1 milyong hinihinalang shabu nasamsam sa Quezon

Natimbog ng mga awtoridad ang itinuturong dalawang umano'y big-time pusher na nagsu-supply ng illegal drugs sa Quezon province sa buy bust operation sa bayan ng Candelaria nitong Sabado ng umaga.

Ayon sa Candelaria police ang dalawang naaresto ay 26 anyos na tubong Maguindanao at 36 anyos na tubong South Cotabato at parehong residente ng Mabini St., Malate, Metro Manila.

Dagdag ng Candelaria PNP, isinagawa ang buy-bust operation laban sa dalawa sa dakong alas-8 ng umaga sa kahabaan ng Maharlika highway.

Nakumpiska sa dalawa ang mga sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na tinatayang 50 gramo at may estimated street value na P1.02 milyon.

Narekober din sa mga ito ang buy-bust money.

Nasa kustodiya ng Candelaria Municipal police station ang dalawa at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5, Article II of R.A. 9165. - Ronilo Dagos

