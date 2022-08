Watch more News on iWantTFC

Mahaba ang pila ng mga estudyante at magulang na nais makatanggap ng educational assistance mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) XI.

Tantiya ng pulisya, aabot sa mahigit 1,000 ang pumila sa DSWD office sa Davao City.

Mula sa Sta. Ana Elementary School, umabot hanggang Chavez St. sa Davao City ang pila Sabado ng umaga.

Ang ilan sa kanila ay madaling-araw pa nagsimulang pumila.

Tiniis din nila ang init ng araw ngayong Sabado ng umaga para makakuha ng ayuda.

Isa sa mga matiyagang pumila si Larry Garbosa na galing pa ng San Josefa, Agusan del Sur na umaasang makakuha ng ayuda para sa kanyang tatlong anak na estudyante.

Siya ay isang security guard habang housewife naman ang kanyang misis.

Hindi na rin kailangang pumila ng mga person with disability gaya ni Lejen Love Longakit, isang second-year college student.

Ayon sa PNP, mas maayos ang sistema ngayon dahil sa ipinatupad na dropbox scheme ng DSWD XI.

Pagkatapos maihulog ang mga requirements sa dropbox, hihintayin na lamang nila ang text mula sa ahensya para sa payout.

" ’Yung volume ng tao, pare-pareho pa rin, pero mas maganda na ’yung sistema ngayon. Mas maayos na ang pila, hindi na ’yung nag-uunahan," ani Police Lt. Kim Vianney Pomperada ng Sta. Ana Police.

Ayon sa DSWD XI, umabot sa mahigit 3,300 ang nakatanggap ng ayuda sa unang Sabado ng educational assistance distribution.

BAGONG VENUE

Samantala, pumunta sa bagong venue ang mga estudyante at magulang na taga-Naga City na nais kumuha ng educational cash aid ng DSWD.

Napagdesisyunan kasi ng DSWD-Bicol na gawin ang pamamahagi ngayong ikalawang Sabado sa Capitol Convention Center dahil maliit ang People's Hall na nasa Naga City Hall compound.

Higit kalahating oras umano ang biyahe at higit P100 ang pamasahe mula Naga papunta sa bagong venue na nasa bayan ng Pili, Camarines Sur.

Kaya nagdesisyon si Naga Mayor Nelson Legacion na ihatid at sunduin sila gamit ang ilang sasakyan ng city government.

Nakatakdang pakiusapan ng opisyal ang DSWD na sa Naga City gawin sa susunod na mga Sabado ang payout para sa mga benepisyaryo mula sa Naga at ilang kalapit-bayan para hindi na sila mahirapan.

STUDENT AID SA CEBU

Sa ilang bahagi naman ng Cebu, maayos naman umanong isinagawa ang distribution ng student aid.

Ayon kay DSWD Regional Director Shalaine Lucero, nagpatupad sila ng tatlong hakbang para mas organisado ang pagbigay ng ayuda.

Una, tinitingnan ang mga supporting documents ng aplikante. Pangalawa, nagkakaroon ng assessment ang mga social worker, at pangatlo ang pagbigay ng ayudang pera.

Ang naka-schedule ngayong Sabado ay mga piling lungsod at bayan sa Cebu Province at hindi na kasama ang highly urbanized cities.

Ang mga nakatanggap lang din ng text o email confirmation ang binigyan ng ayuda.

Ani Lucero, sa mga hindi nakatanggap ng text o email ay maaaring sa susunod pa na mga Sabado ang schedule nila.

Magtatagal hanggang Sept. 24 ang bigayan ng ayuda.

SITWASYON SA CALAPAN

Samantala, umaasa ang mga residente ng Calapan City, Oriental Mindoro na mabibigyan sila ng student aid mula sa DSWD kahit sinabing tigil na muna ang pamimigay nito ngayong Sabado.

Bago magtanghali, nag-anunsiyo ang DSWD sa lugar ng cutoff, pero nag-aabang at nagbabakasakali pa rin ang mga tao.

Mula pa sa panggabing duty si Tejada pero nag-early out siya ng alas-4 ng madaling-araw para pumila ngayong araw, Agosto 27, sa SMV Covered Court ng Calapan City.

Dala ni Tejada ang certificate of enrollment, sulat mula sa barangay na nagpapatunay na siya ay guardian ng kanyang pamangkin na Grade 11, valid ID niya, at isang papel na ibinigay umano sa kanya noong isang linggo bilang coupon na isa siya sa tatanggap ng ayuda.

Pinaghandaan ito ni Tejada lalo na't makakatulong aniya ang P3,000 para sa mga senior high school, at maipambibili niya ito ng uniporme ng pamangkin.

"Ang pangako po nila kanina lahat ng nabigyan ng papel nung nakaraang sabado ay priority ngayon pero bigla po silang nag-alisan. Basta ang sabi po cutoff na," ani Tejada sa panayam ng ABS-CBN News.

Kahit umalis na ang mga kawani ng DSWD, ani Tejada, hindi pa rin sila umaalis sa lugar dahil nagbabakasakali silang itutuloy pa ang pamimigay.

Hindi niya alintana ang puyat at gutom, at kahit na papasok siyang muli sa trabaho mamayang gabi ay matiyaga pa rin siyang nakapila.

"Kaya nga po sana ay bigyan na nila lahat ng mga nakapila dito. Sana po ay maaksiyonan at mabigyan kami ng paliwanag kung bakit itinigil nila ang pagbibigay ng assistance."

Pasado ala-1 ng hapon ay halos hindi pa nababawasan ang dami ng taong nakapila at umaasang makatatanggap ng ayuda.

Hindi rin umaalis ang mga tao dahil ngayong araw lang umano ang inanunsiyo na pamimigay ng payout sa Calapan City.

Sinubukan ng ABS-CBN News na makipag-ugnayan sa Calapan City Government pero wala pa silang sagot.

SITWASYON SA LAPU-LAPU

Biyernes pa lang ng gabi, nakapila na at naghihintay ang ilang mga magulang sa labas ng Hoopsdome sa Lapu-Lapu City, para makatanggap ng educational assistance mula sa DSWD region 7.

Ayon sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Develoment Head Junard Abalos, pasado alas-11 ng gabi nila naabutan ang ilang magulang kaya pinauwi na nila ito.

Kabilang ang Lapu-Lapu City sa highly urbanized cities ng Cebu na pinagpaliban muna ang payout ng educational assistance ngayong araw dahil inaayos pa ng DSWD VII ang online na rehistrasyon ng mga benepisyaryo.

Tiniyak ng lokal na pamahalaan at ng DSWD VII na mas mapalapit ang pamamahagi ng financial assistance para sa mga island barangays ng Lapu-Lapu City.

Pinagplanuhan na rin ang paglalagay ng venue ng distribution sa Olango Island para doon na pumunta ang ilang benepisyaryo mula sa 11 island barangays ng syudad.

—ulat nina Hernel Tocmo, Jonathan Magistrado, RC De Vela, Annie Perez at Sarah H. Sales

