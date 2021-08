WHO: COVID-19 virus posibleng di mawala sa ngayon

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagpaalala ang World Health Organization (WHO) na posibleng hindi na mawala ang COVID-19 sa ngayon, habang patuloy na nakakapagtala ng matataas na bilang ng COVID-19 cases sa maraming bansa.

"Even with all our best efforts, it now seems clear that globally, the virus will not disappear. At least not in the near future. And while the virus is spreading anywhere, every country is at risk," ano WHO Western Pacific Region director Dr. Takeshi Kasai.

Dalawang sitwasyon ang maaaring kaharapin ng mundo, ayon sa WHO.

Una rito ay masasanay ang mga tao na mamuhay kasama ang virus.

Pero paliwanag ni Kasai ay hindi ibig sabihin na susuko na sa pagpigil sa pagkalat nito.

Gaya ng flu at iba pang sakit na napipigilan ng bakuna, nakatuon ang mga hakbang kung paano mababawasan ang mga mahahawa lalo na sa mga vulnerable.

Dapat namang maiwasang mangyari ang pangalawang sitwasyon o ang paglaganap ng mas mababagsik na variant, ayon sa WHO.

"The second scenario is where other more dangerous variants are able to evolve, variants that spread even more easily, more severe diseases or are resistant to existing vaccines," ani Kasai.

May community transmission na ng Delta variant sa Metro Manila at Calabarzon, at may mga kaso na ng Delta variant sa lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Pero hindi pa masabi kung laganap na rin ang Delta variant sa mga lugar na ito.

Pero ayon sa Department of Health (DOH), malapit na nilang mapalawak pa ang kapasidad sa whole genome sequencing para mapabilis ang pag-detect ng mga COVID-19 variant case sa bansa.

Ito anila ay matapos maaprubahan ang halos P300 milyong pondo para sa sariling genome laboratories ng Visayas at Mindanao. Ang mga laboratoryong ito ang nag-iimbestiga sa variant ng mga COVID-19 cases sa bansa.

Dati hirap ang mga rehiyon sa pagtukoy ng COVID-19 variants dahil kailangan pang ipadala ang sample sa Maynila.

Pero oras na umarangkada ang genome sequencing sa Visayas at Mindanao, makakapag-sequence na umano sila ng sarili nilang samples, ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Visayas would have around 350 and Mindanao would have around 350 at the initial phases. Pero sa Luzon magkakaroon tayo ng karagdagan kasi for PGC [Philippine Genome Center] din 'yan. Makakapagdoble ng output na 750. Ang pagpapalakas ng biosurveillance capacity natin ay malaki ang matutulong hindi lang sa COVID-19 response ngunit pati sa mga disease outbreaks na maaring kaharapin ng bansa in the future," ani Vergeire.

Inaasahang sa loob ng isa't kalahating buwan mag-uumpisa nang mag-sequence ng samples sa Visayas at Mindanao.

Pero paglilinaw ng DOH, dapat pa ring sundan ang health protocols.

Sa ngayon ay hindi pa umano nila nakikita ang pangangailangan ng booster shots o dagdag-COVID-19 doses para sa mga itinuturing na fully-vaccinated, lalo't marami pa ang hindi pa nababakunahan.

Pero aminado ang ahensiya na darating ang panahon na kakailanganin ito kaya pinaghahandaan na nila ito.

"Hindi pa masasabi sa ngayon but there was an initial computation of P45 billion. Gusto ko muna 'yan klaruhin, kasi nu'ng nagplano kami, aside from booster shots, nilagay na namin 'yung vaccines for children, 'yung mga mag-spill over na hindi makaka-second dose by 2022. And nilagay din namin second generation vaccines. I’d like to verify muna if this P45 billion would be just for booster shots or the entire plan of the department," ani Vergeire.

Paalala naman ni Kasai, ano man sa dalawang sitwasyon ang mangyari: "Which of these 2 scenarios becomes reality depends on which individual and collective actions we choose to take in the weeks and months ahead. It is in our power to choose what course the pandemic takes next."

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News