MAYNILA—Inaasahan ng Department of Finance na kayang mabakunahan hanggang Enero ng susunod na taon ang lahat ng mga Pilipino.

Ayon kay Finance Sec. Carlos Dominguez III nitong Huwebes, may tiyak nang bakuna para maisakatuparan ito.

"We have secured ho 194.89 million doses. Ito can actually vaccinate 100 and a half million people," aniya.

Galing aniya ang supply mula sa donasyon, mga binili ng pribadong sektor, at binili ng gobyerno.

"Ang total cost to the government po so far ay $1.302 billion. This will cover 170 million doses from the government, 24 million doses for the private sector," ani Dominguez.

Umabot na sa 48.8 million doses ng COVID-19 vaccines, aniya, ang nakuha ng Pilipinas hanggang nitong Huwebes.

Dagdag pa ni Dominguez, hanggang sa ika-30 ng Setyembre ay may inaasahan pang 42.11 million doses na dadating at karadagang 103.59 million doses mula Oktubre hanggang Disyembre.

Sapat na aniya ang supply para bakunahan ang lahat ng mga Pilipino.

"Actually we are expecting roughly 50 million doses a month form September to December. If that happens po, siguro by January we should have been able to inoculate everyone po. Wala po tayong problem sa pera. May financing na po iyan, at we don’t have to worry about money here. We already have the money, ready to be paid for these doses," paliwanag ni Dominguez.

Sa ulat naman ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr., nasa mahigit 42 million doses sa 48.8 million doses na nakuha ng gobyerno ang na-deploy na sa iba-ibang vaccination sites sa bansa.

Nasa 13.3 milyong mga Pilipino na aniya ang fully vaccinated, habang nasa higit 18 milyon ang natanggap na ng first dose ng COVID-19 vaccine.

