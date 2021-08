Pinay na biktima ng domestic violence sa Iran, nakauwi na sa Pilipinas

TEHRAN - Nakauwi na sa Pilipinas ang isang Pilipina na biktima ng domestic violence sa Iran kasama ng kanyang dalawang anak na sanggol noong August 12, 2021.

Sa kwento ni “Anna” hindi tunay na pangalan, 35-taong gulang, biktima umano siya ng pagmamalupit ng kanyang kinakasamang ibang lahi sa kanilang tinutuluyan sa Tehran.

Na-rescue si “Anna” at kanyang dalawang anak ng Philippine Embassy at Tehran Immigration police noong June 2021. Galing sa karatig na bansa sina alyas Anna at kanyang partner para magbakasyon pero na-stranded sila sa Iran mula pa noong isang taon.

Hindi makaalis sa Iran dahil sa COVID-19 restrictions, border closure at lockdowns. Dahil naging mahirap ang kanilang sitwasyon, posibleng ito ang naging mitsa para maging bayolente umano ang partner ni “Anna.”

“We see our kababayans stuck in a foreign country with limited resources because of the pandemic. Worse, they were subjected to domestic violence, and Violence Against Women or VAW is seen as one of the negative consequences of the pandemic. Mostly mothers and children are confronted with violence and abuse as a result of restriction and lockdowns. Response to pleas for rescue and assistance from survivors must therefore be more alert and coordinated during this unprecedented period of pandemic,” pahayag ni Ambassador Wilfredo Santos, Philippine Embassy sa Tehran.

Tinulungan ng Philippine Embassy si “Anna” sa kanyang mga pangangailangan at nagsampa na rin siya ng kaso laban sa kanyang partner.

Nabigyan din si “Anna” at kanyang mga sanggol ng exit permits para makalabas ng Iran.

Gamit ang Assistance-to-Nationals Fund ng DFA nabigyan ng plane ticket si “Anna” at kanyang mga anak para makalipad papuntang Dubai.

Hinatid nina Vice Consul Lee Gano (pinakakanan), ATN Officer Rea Sebastian (gitna) at Protocol Officer Angelo Malabanan, Jr. (pinakakaliwa) ng Philippine Embassy sa Tehran sina “Anna” at kanyang dalawang sanggol na anak sa Imam Khomeini International Airport, Tehran City noong August, 12 2021. Kasabay niya sa flight ang isa pang distressed Filipino.(Tehran PE photo)

Ang Philippine Consulate General sa Dubai naman ang tumulong kay “Anna” sa kanilang flight mula Dubai patungong Maynila lulan ng isang chartered flight ng Philippine Airlines.

“As flights to Manila have become limited and restricted, chartered flights mounted by the Philippine government have become more critical than ever before. These chartered flights have become a symbol of hope as in the case of “Anna” and our other repatriates who have been raving to be back home after falling victim to the unfortunate consequences of the pandemic,” paliwanag ni Santos.

Nakasama ni “Anna” at kanyang mga sanggol ang isa pang distressed Filipino sa kanilang flight pauwi ng Pilipinas.

Source: DFA website