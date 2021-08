MANILA - Ginisa ng mga senador nitong Biyernes si dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lao kung paano siya na-appoint sa kaniyang dating posisyon sa Procurement Service ng Department of Budget and Management (PS-DBM) na sangkot sa pagbili ng umano'y overpriced na mga suplay para sa pandemiya.

Si Lao ay naging election lawyer ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 at naitalaga sa iba’t ibang posisyon sa gobyerno nang manalo si Duterte.

Sa pagtatanong ng mga senador, ipinilipilit kasi ni Lao na wala umanong nag-endorso sa kanya para maging DBM undersecretary.

Aniya, nag-apply siya para sa isang posiyson sa Food and Drug Administration (FDA) pero hindi siya nakwaplika kaya inalok umano sa kaniya ng Presidential Management Staff ang posisyon sa DBM.

"They always assess the documents and say, 'Sir, there are vacancies here. Saan mo gusto mo mag-apply?' Then they said one of the vacant was DBM Undersecretary so I applied and waited for the President to approve it, and the President approved it," sabi ni Lao sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon committee.

Hindi naman kinagat ng mga senador ang paliwanag ni Lao.

"You are trying to make us look like fools here! You think we are fools?" sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon.

"Maniniwala kami na nag-apply ka. Walk in? Tapos ang mga inaapplyan mo mga matitinik na agencies? You are very confident that you are very well connected, I suppose," aniya.

Ayon naman kay dating DBM Sec. Wendel Avisado, nasa DBM na si Lao nang maging kalihim siya ng kagawaran at itinalaga lang niya si Lao sa PS-DBM dahil sa pangangailangan ng panahon na iyon.

Walang masters degree aniya kasi ang nakaupong executive director ng PS-DBM na isa sa mga qualification para sa naturang puwesto.

"I did not endorse him your honor, but because there is no other at that time to assume the position, I designated him as OIC Executive Director," paliwanag ni Avisado.

Bago si Avisado, umupo bilang DBM Secretary si Benjamin Diokno, na ngayon ay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor.

Ayon kay Lao, hindi rin siya inendorso ni Diokno.

"Alam mo Mr. Lao, huwag mo kaming lokohin. Walang ganoon na nangyayari sa ganoong undersecretary position," giit ni Senate Minority Leader Franklin Drilon.

"Hindi naman iyan clerk na maga-apply ka eh. Undersecretary iyan eh, it requires the confidence of secretary," sabi ni Drilon.

Sen. Panfilo Lacson naman, iba ang tingin sa kung paano nakapasok si Lao sa PS-DBM.

"Magdagdag ako ng speculation. He applied as undersecretary in anticipation of the soon to be vacated position of the Executive Director kasi may problema nga kasing walang masters. So nag-apply siya para mapunta sa PS-DBM," sabi ni Lacson.

"I think that is unfair to allege, Mr. Chairman," tugon naman ni Lao.

Tingin naman ni Gordon, dahil taga-Davao din si Lao kaya siya malakas sa administrasyong Duterte.



"Right now it seems that they are getting loyalty as the number one qualification to occupy the position," ani Gordon.

"Napakahina naman ng sistema natin na maga-apply na lang. Nakakapagtaka. Underscretary iyan eh, hindi ka pwede pumasok basta-basta as undersecretary," sabi ng senador.

Tumanggi namang magbigay pa ng komento si Lao sa sinabi ni Gordon.

Tinuloy ni Gordon ang pagbanat kay Lao nang idiin na maaaring sangkot ang dating undersecretary sa mga kuwestiyonableng pag gastos ng PS-DBM.

Si Lao ang nangangasiwa sa PS-DBM nang maglipat ang Department of Health ng P42 bilyon na ipinambili ng mga umano'y overpriced na face masks, face shields at RT-PCR test kits, ayon sa report ng Commission on Audit (COA).

"You see this is the product of someone who has been appointed who doesn’t have the best interest of this country at heart, especially in this time of a pandemic," sabi ni Gordon.

"You know you got to have the passion, na mapagmalasakit ka na lahat ng bibilhin ng gobyerno talagang sulit, sulit na makakaabot sa tao, makatutulong sa tao. I don’t see that in you sir," dagdag niya.

Ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa isyu sa September 7, 2021 matapos mapag-alaman na ang mga nanalo ng P8.6-bilyong kontrata para sa mga face mask at RT-PCR test kit ay gumagamit ng pekeng address.

Nanawagan si Drilon sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang mga naging transaksyon ni Lao noong siya ay parte pa ng DBM.

Si Lao ay nag-resign sa DBM noong Hunyo upang mag-apply bilang deputy ombudsman.

KAUGNAY NA VIDEO