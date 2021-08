Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Pabor ang maraming negosyo sa panukalang bakuna bubble o pagkakaroon ng hiwalay na mga restriction para sa mga papasok sa mga establisimyento na bakunado at hindi bakunado.

Sa Teleradyo, sinabi ni Resto.PH President Eric Teng na hindi naman nila gustong limitahan ang kalayaan ng mga tao, pero dapat payagan nang makapasok sa mga restoran ang mga bakunado habang dapat magpakita ng antigen test ang mga di bakunado.

Sa ngayon aniya ay umaaray ang mga restoran dahil walang katiyakan kung kailan sila magbubukas dahil sa sunod-sunod na lockdown.

"Sana po ang government if they want to close down our business, bigyan kami ng ayuda. Subsidize nila 'yung losses namin the way they subsidize the wages of people, binigyan ng ayuda 'yung mga empleyado pero ang negosyo wala. Sana po naman ang businesses ang suportahan nila, we're not the enemy, kaya lang we're being discriminated against," ani Teng.

Noon nang binatikos ng ilang grupo ang panukala, sa dahilang posibleng magdulot ito ng diskriminasyon sa mga hindi pa nakapagpabakuna.

Pumapayag din sa panukalang bakuna bubble ang mga salon na humihirit na payagang makapasok ang bakunado at di bakunado sa magkakahiwalay na oras.

"Sa akin namang pananaw pupwedeng gawin sa umaga 'yung unvaccinated, siguro from 8 a.m. to 12 noon and 12 to 1 linis, disinfect, and from 1 to closing, ito na 'yung lahat ng vaccinated para hiwalay. 'Pag pinagsama kasi medyo nawawala rin 'yung safety eh kasi siyempre minsan nalilimutan natin 'yung social distancing 'pag nandoon na sa salon, pero again sa umaga ang unvaccinated," ayon sa may-ari ng salon na si Celestino Reyes.

Tingin naman ng fitness coach na si Jim Saret na mas pabor para sa kanilang papasukin sa gym ang mga nakakumpleto na ng bakuna.

"For us mahal ang testing, it's very expensive so even if you take it, it's not a guarantee na hindi carrier ang isang tao. For me parang mas foolproof pa 'yung vaccinated tayo, at least we all know na mayroon tayong level of protection," ani Saret.