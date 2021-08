Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Lalong pinaigting ang seguridad sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), katulad ng Marikina City Jail, bilang pag-iingat na hindi masundan ang insidente ng pangho-hostage sa mga tauhan nito Huwebes ng hapon.

Ayon kay BJMP spokesperson Jail Insp. Xavier Solda, nagtaas ng red alert status sa mga BJMP jail sa National Capital Region.

Dinagdagan din ng tauhan mula sa regional office ng BJMP ang mga nagbabantay ngayon sa Marikina City Jail.

Ikinamatay ng isang lalaking jail officer ang mga natamong sugat sa tiyan nang magka-shootout sa 2 inmate na nagtangkang tumakas.

Ayon kay Marikina City Police chief Col. Benliner Capili, naagaw ng mga inmate ang service pistol ng jail officer sa bahagi ng city jail sa 4th floor ng Marikina Justice Hall bago mag-alas-5:30 ng hapon.

Sabi ng BJMP, nasa bag ng jail personnel umano ang baril.

Hinostage nila ang 2 babae na nurse at livelihood officer ng kulungan.

Napatay ang 2 inmate nang rumesponde ang SWAT ng Marikina Police na nasa labas ng gusali.

Sugatan naman sa paa ang isang hostage at nasa Amang Rodriguez Medical Center.

"Habang nandoon kami ay nagkaroon ng successive shots," ani Capili.

"More or less 14 rounds ang naiputok ng hostage taker natin at noong nakita namin na lumabas na, nakatakbo palabas ang hostages nakita namin na duguan including ang jail officer na tinamaan sa abdomen, that's the time na nag-decide kami na i-assault ang room."

Dagdag ni Solda: "Di natin pwedeng i-set aside ang possibilities na magkaroon tayo ng ganitong klaseng insidente. That's why we keep on reminding our personnel na mas maging vigilant sila, maging cautious sila lalo na ngayon ang sistema natin ay temporarily suspended ang contact visitation. So mga PDL natin madali silang ma-agitate, yong iba sa kanila due to boredom, walang bisita."

Ayon kay Solda, patuloy nilang iniimbestigahan kung paano naagaw ang baril ng jail officer.

Giit niya, napakahigpit ng pagsunod sa security protocols sa city jail.

Hinihintay rin ni Marikina Mayor Marcy Teodoro ang resulta ng imbestigasyon ng pulis.

May debriefing naman para sa mga jail personnel at dayalogo sa mga inmate.

Itinuturing ng BJMP na mapayapa na sa Marikina City Jail.