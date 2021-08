Human rights lawyer patay sa ambush sa Cebu City

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Patay ang isang human rights lawyer habang sugatan naman ang kaniyang driver matapos silang pagbabarilin sa Cebu City noong Huwebes.

Nakahinto sa traffic ang sasakyan ni Rex Fernandez nang lapitan ito ng isang taong nakapulang jacket at pinagbabaril ang passenger side.

Tumakas ang gunaman sakay ng nag-aabang na motorsiklo.

Sa isa pang video, kitang nakahandusay sa labas ng sasakyan ang sugatang driver ng abogado na isinugod sa ospital.



Patay naman sa loob ng sasakyan si Fernandez.

Narekober ng mga pulis ang 6 na basyo ng bala sa crime scene.

Bumuo na ng special task group ang Cebu City police para tutukan ang krimen.

Tiningnan din nila ang mga CCTV footage sa lugar. Bagama't hindi naka-helmet ang gunman, hindi ito madaling makilala dahil naka-face mask.

Para sa pamilya ni Fernandez, hindi dapat ito pinatay dahil malaki ang naitulong niya sa mga mahihirap para makamit ang hustisya.

Umaasa silang mahuhuli ang salarin.

"We are in shock and in pain at the brutality of his untimely death... He was passionate in serving the masses, protecting and advocating for the marginalized and oppressed. We hope that the authorities will do what is necessary to find out who is responsible for his murder," ayon sa opisyal na pahayag ng pamilya.

Kinondena naman ng Integrated Bar of the Philippines-Cebu City ang krimen.

"The ambush and the taking of the life of Atty. Rex Fernandez is met with the strongest and most vehement condemnation by the IBP," anila.

Kinilala naman ng National Union of People’s Lawyers ang naging ambag ni Fernandez, na unang naging counsel ng grupong Karapatan at nagpatuloy sa pagiging human rights lawyer sa Cebu City.

Pati labor group na Kilusang Mayo Uno, nagbigay pugay sa pinaslang na abogado.

"Malaki ang inaambag ni Atty. Rex bago sya paslangin sa laban ng mamamayan ng Cebu City sa pribatisasyon ng Carbon Market, ang pinakamatandang farmers' market sa syudad," anang KMU.

Tinututukan ngayon ng pulis na motibo sa pagpatay sa abogado.



—Ulat ni DX Lapid, ABS-CBN News