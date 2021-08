Granular imbes na malawakang lockdown, ihinihirit ng DILG

MAYNILA - Ihinihirit ng mga kawani ng gobyerno na magkaroon na lang ng granular lockdown o ilimita ang paghihigpit ng paglabas ng mga tao sa kada kalye, compound o barangay imbes na magkaroon ng total lockdown.

Sabi ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año sa panayam sa Teleradyo, sa pamamagitan ng granular lockdowns ay mapapanatiling bukas ang ekonomiya habang kinokontrol ang paglaganap ng COVID-19.

Sa ilalim ng panukala ng DILG, bibigyan ng kapangyarihan ang mga LGU para tukuyin ang quarantine classification sa kanilang mga lugar.

"Tuloy-tuloy muna itong ating quarantine classification hanggang maaprubahan ng ating pangulo. Tinitingnan natin ang either petsa ng September 8 or September 13 sapagkat ang NDRRMC ay nagrekomenda sa ating pangulo na i-extend ang state of calamity dahil sa COVID for another year so maganda na mai-ja-jive natin dito and at the same time makapag-prepare din ang ating LGUs dito sa bagong shift ng policy," ani Año. Ang NDRRMC ay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council.

Nakatakdang magpulong ngayong Biyernes ang mga alkalde ng Metro Manila para linawin kung ano ang sasaklawin ng polisiya.

"Aminado na ang pamahalaang national na kapos na rin ang pondo para sa pagbibigay ng ayuda. Ito rin ang isang lilinawin namin mamaya sa pagpupulong, kung may granular lockdown, ito ba ay ipabahala na rin 'yung pagbibigay ng tulong, ayuda, 'yung ikabubuhay nu'ng lugar na na-lockdown, o sa national ba ito manggagaling," ani Teodoro.

Sa ilalim ng isinusulong na granular lockdown ng DILG, trabaho rin ng mga LGU na palakasin ang kanilang border control at contact tracing.

Sa San Juan, sinabi ng alkaldeng si Francis Zamora na handa sila kung ito ang magiging polisiya ng IATF.

Handa rin daw sila magbigay ng ayuda sa mga lugar na magkakaroon ng granular lockdown para wala nang isipin ang mga residente doon.

Sa ngayon ay naka-modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Kamaynilaan hanggang Agosto 31, matapos ang pagtaas ng COVID-19 cases.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News