MAYNILA - Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya lolokohin ang sambayanang Pilipino.

Sa kanyang public address Huwebes ng gabi, sinabi niyang pinahahalagahan umano niya ang tiwala ng taumbayan na naghalal sa kanya sa puwesto.

"So ako presidente ninyo, you trusted me, you voted for me so that I would be the last person --- ako ‘yung pinakahuling taong manloko sa inyo. At puwede ninyo akong --- hindi na ako Presidente --- patayin ninyo ako kung ako’y nagkamali o nagsisinungaling," ani Duterte.

Paliwanag ng Pangulo, kaya umano sila may regular na "Talk to the People" kada linggo ay para magbigay ng update sa publiko hinggil sa pondo ng bayan.

"Nandito naman po kami always, this is your regular program of government mainly to show to the people where the money is going --- anong nangyari sa pera ninyo at ‘yung ginagawa. Importante kasi alam niyo ‘yung pera na nandiyan at alam ninyo na ginagamit sa hustong paraan. That’s the reason for this program," aniya.

Binanatan naman niya ang mga mambabatas na umano’y panay ang patawag ng imbestigasyon sa ano mang mga isyu sa gobyerno.

"Pakinggan mo ‘yung mga ibang senador diyan, mayroon talagang masabi. After an investigation one or two or three days you're hearing, wala na. Walang rekomendasyon, walang dinemanda, walang napreso. Puro postura lang, question, question...Huwag ho kayong maniwala diyan sa mga imbestigasyon, imbestigasyon. Makita naman ninyo walang nangyayari puro lang 'we will investigate, investigate,' pagkatapos niyan… It begins with a bluster and it --- matapos ‘yan a whiff," ani Duterte.

