Pagsasagawa ng anti-dengue at clearing operations sa Estero Tripa de Gallina sa San Andres Bukid, Maynila noong Hunyo 1, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/file

MAYNILA—Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan ng “martial law powers” para maayos ang mga estero sa bansa na aniya’y dahilan kung bakit madumi pa rin ang Manila Bay.

Sinabi ito ng Pangulo matapos magbigay ng report sa pulong Huwebes ng gabi sa Palasyo si Environment Secretary Roy Cimatu.

"Ito 'yung nagbigay ng dumi ng Manila Bay. Ito mga river systems natin mula sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Pampanga, at saka Bataan. Mayroon lahat, lahat ng mga rivers na 'yan bumagsak sa Manila Bay. Pinakagrabe na . . . Ito po ang esteros and waterways in Manila alone. Lahat po ng mga esteros na 'yan ay pupunta sa Pasig River at saka Pasig River bababa sa Manila Bay," ani Cimatu.

Ani Duterte, sa matagal na panahon lumaki na ang problema ng bansa pagdating sa mga estero.

"Hindi na ho madadala ng pala 'yan. Kailangan i-dredge na talaga natin including the esteros and, if need be, destroy all houses at iyong mga esteros na ninakaw ng subdivisions, buksan, pilitin mo. But this cannot be done in an ordinary day," aniya.

Aminado ang Pangulo na hindi na ito aabot sa kanyang administrasyon ang pagsasaayos ng mga estero at kung sino man ang susunod ng Pangulo ay mangangailangan ng mas mabigat na kapangyarihan para solusyunan ito.

"Hindi na ako magiging presidente. But you need another martial law powers for a president someday to do these things. Walang TRO, basta 'yung mali, ano 'yung original mapa, iyon ang sundin. Then this country could find a relief of what it is now in a quagmire of our country," ani Duterte.

