MAYNILA - Madaragdagan pa ng bilang ng health workers na makatatanggap ng special risk allowance (SRA).

Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, dahil ito sa patuloy na pangangalap ng Department of Health (DOH) ng mga dagdag na pangalan ng health care workers na qualified na makatanggap nito.

Bukod pa ito sa naunang mahigit 20,000 na pangalan na naisumite na nila sa Department of Budget and Management (DBM) para sa mahigit P311 milyon na pondo para sa SRA nila.

"Kasalukuyang din Mr. President na nakikipag-ugnayan ang DOH sa mga LGUs at private hospitals upang makalap ang mga dagdag bilang na mga health workers na nararapat pang makatanggap ng special risk allowance. Magsusumite rin ngayong araw ang kagawaran ng mga dokumento sa DBM para maibigyan ang 17, 617 additonal health workers kung aabot sa P201 million na kinakailangan na pondo," ani Duque.

Sinabi rin ni Duque na on time pa rin sila sa itinakdang 10-day deadline ng Pangulo, o hanggang Setyembre 1 para maibigay ang mga nakabinbing benepisyo ng health care workers.

Ani Duque, inasahang maibibigay na ito sa medical frontliners sa mga susunod na araw.

"Naibaba na po namin sa mga centers for health development itong halagang ito. Inaprubahan na ito ng Department of Budget and Management. In fact kahapon inilabas ang special allotment release order ng DBM at sa mga susunod na raw inaasahan namin na ibaba ng mga DOH regional offices ang mga pera sa mga apat na apat na lokal na pamahalaan at pribadong mga pasilidad at ospital upang makuha na ito ng ating mga health care workers," aniya.

Matatandaang halos araw-araw nang nagpoprotesta ang mga health care worker dahil sa mga naantalang benepisyo nila.

Patuloy din ang banta nilang mass resignation kung hindi pa rin maibibigay ang mga benepisyong ito sa lalong madaling panahon.

