MAYNILA - Inaasahan ng Philippine Hospital Association na maglilikha ng malaking problema ang pangako ng PhilHealth na pagbabayad ng utang nito sa pamamagitan ng debit-credit-payment mechanism (DCPM).

“We anticipate magkakaroon kami ng problema sa mga doktor namin. Mag-aaway naman kami sa mga doktor namin ngayon. Hopefully, we’ll find a way to solve it,” pahayag ni PHA president Dr. Jaime Almora.

Sa ilalim ng DCPM, uunahing bayaran ng PhilHealth ang 60% ng claims ng mga ospital at ibang healthcare facilities sa mga lugar na kinilala ng Inter-Agency Task Force bilang high risk o critical risk sa COVID-19.

Ayon kay Almora, nais sana nila na maidaan ang proseso ng pagbabayad sa normal at mabilisang paraan dahil hindi lamang ang mga ospital ang kasalukuyang nagkakaproblema, maging ang mga doktor ay nahihirapan din.

Sinabi ni PhilHealth President and CEO Dante Gierran sa House Committee on Good Government and Public Accountability na plano nilang bayaran ang 60 porsiyento ng mga in-process claims ng mga ospital sa susunod na linggo.

“Mabuti naman po, pero not exactly the response na gusto namin dahil yung debit-credit payment mechanism magbibigay din ng problema sa mga ospital,” sabi ni Almora sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Aniya, ang pagbabayad sa ospital ay kasama na din ang professional fees ng mga doktor.

“Pag sinabing 60 percent of good claims hindi namin alam kung ano yung good claims at magkano yung 60 percent at para kaninong pasyente. Malalagay pa rin kami sa malaking problema sa aming mga doktor. Aawayin kami ng mga doktor n'yan dahil hindi namin alam kung paano namin ibibigay yung para sa kanila,” sabi niya.

Sa P21.1 billion na pagkakautang ng PhilHealth sa mga ospital hanggang nitong Agosto 24, P10.6 billion ay sa mga pribadong ospital, ayon kay Dr. Benjamin Pague, acting senior manager ng information management system ng ahensiya.

“Hindi po tayo sigurado doon kung tama yung P21 billion dahil sa mga reconciliation, lalo na sa mga government hospital na malalaki, ang laki naman ng disparity ng sinasabi nilang figures between sa mga figures ng mga hospital. That remains to be seen, dahil ang initial implementation ng DCPM maraming reklamo pa rin ang mga ospital na napakaliit ng mga natanggap nila. Malaking question mark kasi kung ano yung 60 percent na yun. Magkano ba yung good claims? Hindi namin alam kung ano yung 60 percent of good claims,” sabi niya.

Sana aniya ay magawan ito ng paraan para malaman kung kaninong pasyente ang perang mairerelease.

“Siguro, isa-suggest namin na ma-improve ang pagbabayad sa DCPM, ilalagay kung sino yung pangalan ng pasyente. Hindi lang ospital, mga doktor din naghihirap dito,” sabi niya.

Samantala, nagbigay-linaw din si Almora sa pagbanggit ni Gierran sa pagdinig sa kamara sa kanilang pag-uusap. Sinabi ni Gierran na umamin si Almora sa kanya na nag-overreact lang ito sa naging pahayag sa media nang ilabas ang circular sa temporary suspension of claims.

“Tumawag po ako para sabihin wala akong personal na galit sa inyo at wala naman akong intensiyon na sirain kayo,” sabi ni Almora.

Nagpatong-patong na umano ang mga problema ng mga ospital at nadagdagan pa ng naturang circular.

“Nagaantay kami na magkaroon ng substantial na payment, all of a sudden lumabas yung temporary suspension on payment of claims, doon parang sumabog, the boiling point was reached. Nasama na rin yung paghihirap ng mga ospital sa mga problema ng mga workers. Nagdedemand ang mga workers na i-increase ang salary, at puno na ang mga hospital hindi makapag-enlarge, tapos lumabas pa yun, sumabog na talaga ang volcano,” sabi niya.