Triple ang itinaas ng bilang ng active COVID-19 cases sa Laguna nitong Agosto, ayon sa local health office ng probinsiya.

Ayon kay Laguna Provincial Health Officer Dr. Rene Bagamasbad, nasa 7,800 na ang kanilang active cases mula 2,400 hanggang 2,500 noong mga nakaraang buwan.

Sa mga lungsod pa rin sa Laguna nagmumula ang matataas na bilang ng kaso.

Aabot sa 80 porsiyento ng COVID-19 cases sa Laguna ay may mild symptoms o kaya walang sintomas na naka-home quarantine lang, kaya ito umano ang tinitingnang dahilan sa pagbilis ng pagdami ng kaso.

"'Pag nagsama-sama sa bahay nagkakahawahan, halos lahat isang household nagkakahawahan, 'yon ang iniiwasan natin," ani Laguna provincial health officer Dr. Rene Bagamasbad.

Pinaghahandaan na rin ng probinsiya ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases bukod sa dagdag na kapasidad sa mga ospital.

Dini-discharge na rin ang COVID-19 patients na maayos ang kondisyon at itinutuloy na lang ang pagpapagaling nila sa mga isolation o quarantine facility.

"Nakikipag-reach out na rin tayo doon sa mga private hospitals na baka puwede i- expand 'yung kapasidad nila para tumanggap ng ibang COVID cases, tapos 'yung mga ibang matatagal, 'yung acute cases ng COVID kapag nag-improve 'yang kondisyon pinipilit namin na ma-discharge na dalhin doon sa ibang quarantine facility para magkaroon ng space 'yang hospital," ani Bagamasbad.

Puno na rin ang 15 government hospitals sa Laguna ng non-COVID-19 at COVID-19 patients.

May mga pasyente na rin ang mga tent sa labas ng ospital.

Naguumapaw na rin umano ng mga pasyente ang regional isolation facility sa Calamba City.

"Almost overflowing na kung sa regional, naglagay na nga sila ng isang floor na para hindi taga region, hindi taga Calabarzon, puno sila, 400 lang naman, tingin ko over na, tapos may nagkakasakit din, balita ko 'yung ibang doctor may COVID na rin," ani Bagamasbad.

Minamadali na rin ng Laguna ang contact tracing at testing para ma-isolate na agad ang mga positibo.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

