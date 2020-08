Utak, mga kasabwat sa Jolo twin bombings pinaghahanap

MAYNILA - Sinusubukan nang hanapin ng mga awtoridad ang utak maging ang mga kasabwat sa magkasunod na pagsabog sa Jolo, Sulu kung saan 15 ang namatay at 75 ang nasugatan.

Ayon kay Lt. Col. Rolando Mateo, tagapagsalita ng Jolo 11th Infantry Division, sinikap nila ngayong matukoy ang mga kasabwat ng mga suicide bomber.

Pero prayoridad na target nila si Munti Sawadjaan, na mismong utak ng mga suicide bombing.

“Yun talagang si Sawadjaan, yung grupo niya sa Abu Sayyaf. Kapag nakuha mo na yung ulo, makukuha mo na lahat. Pero kasama rin yung mga accomplices sa kailangan nating i-identify,” ani Mateo.

Sa isang CCTV video, makikitang may bumabang pasahero na naka-bihis babae at naka-hijab na kulay asul at naglalakad patungo sa nakaparadang trak ng militar sa downtown Jolo.

Maaalalang isinalaysay ng ilang nasugatang sundalo na namimili sila ng pagkain nang mangyari ang pagsabog.

Nawala siya sa kuha matapos makarating sa tabi ng truck.

At pagkalipas ng ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang nasaksihan sa lugar kung saan nagpunta ang babae.

Pinag-aaralan din ng mga awtoridad ang posibilidad na siya ang unang suicide bomber.

Agad namang nag-counterflow ang traysikel na nagbaba sa babae para makabalik sa eskinita kung saan ito nanggaling, palayo sa unang explosion site.

Pito ang namatay sa unang pagsabog.

Ayon kay Mateo, pangunahing dahilan ang impluensiya ng mga dayuhang extremist na pumasok sa bansa kaya mayroong naitatalang suicide boming sa Pilipinas.

Ilan dito, kabilang ang pagsabog noong Lunes ay pinaniniwalaang isinagawa ng mga Pilipino.

“Oo dati kasi mga ISIS lang gumagawa iyan eh. Pero ngayon mukhang na-indoctrinate na nila ang mga Pilipino, “ ani Mateo.

-- Ulat ni Chiara Zambrano, ABS-CBN News