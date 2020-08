US Embassy nagbigay ng PPE, hygiene kits sa Davao

MAYNILA - Nagbigay ng mga personal protective equipment (PPE) at hygiene kits ang US Embassy sa Davao City.

Sa isang virtual event nitong Miyerkoles, iprinisinta ni US Ambassador to the Philippines Sung Kim ang donasyon kay Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Bahagi ang donasyon ng P15 milyong halaga ng PPE at medical supplies na ibinabahagi sa mga hospital sa buong bansa ng US Defense Threat Reduction Agency at kabuuang P1 bilyong assistance ng US government sa COVID-19 response ng pamahalaan.

Ayon kay Kim, dahil sa malalim na ugnayan ng Amerika at Pilipinas, naniniwala siya na magkasamang malalagpasan ng dalawang bansa ang kinahaharap na pandemya.

Mas mapapalakas umano ng donasyon ang mga nauna nang mga tulong ng America sa Davao City, kabilang ang infection prevention and control, disease surveillance, health care waste management, at contact tracing.--Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News