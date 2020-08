Pinakamalaking quarantine facility sa bansa bubuksan sa Laguna

Mega quarantine facility sa Calamba City, Laguna, 80 % ng tapos at inaasahang magagamit na sa katapusan ng buwan pic.twitter.com/4HD03W1g5M — Dennis Datu (@Dennis_Datu) August 27, 2020

Halos patapos na ang ginagawang mega quarantine facility sa Calamba City, Laguna na handang tumanggap ng daan-daang taong nahawahan ng COVID-19.

May 650 bed capacity ang nasabing pasilidad, na itinuturing na pinakamalaking single quarantine facility, mas malaki pa sa nasa Clark.

Nakatayo na pasilidad ang mga cubicle na magsisilbing kuwarto, na may kama, lamesa at upuan.

Mga nagtatrabaho sa iba't ibang pabrika sa Laguna ang una umanong makikinabang sa mega qaurantine facility.

"Malaki ang maitutulong dahil alam natin na almost 60 percent ng nagiging new cases came from technohub natin at business export processing zone," sabi ngayong Huwebes ni Carlito Galvez, chief implementer ng National Task Force Against COVID-19, na nagsagawa ng inspeksiyon sa pasilidad.

Kasabay ng pagtatayo sa pasilidad ang pangangailangan sa health workers.

Aminado si Health Secretary Francisco Duque na hirap silang mapunan ang kinakailangang bilang dahil sa takot umano na mahawa sa COVID-19.

Sa 10,468 kailangang health workers, 7,850 pa lang umano ang naha-hire ng Department of Health.

Sa harap naman ng pag-alma ng mga residente sa mga itinatayong quarantine facility sa kanilang mga komunidad, idiniin ni COVID-19 testing czar Vince Dizon ang kahalagahan ng mga pasilidad.

"Kailangan natin ng mga isolation facilities," ani Dizon.

"Wala naman dapat ikatakot. Importante lang ma-secure nang mabuti para protektado 'yong community," ani Dizon.

Inaasahang sa katapusan ng Agosto maaari nang tumanggap ng mga pasyente ang mega quarantine facility sa Calamba.

Itinatayo na rin ang mga quarantine facility sa Cavite, Batangas at Quezon province, kung saan patuloy ang pagdami ng mga tinatamaan ng COVID-19. -- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News