‘Nagkakasakit na kami’: Kondisyon umano sa kontrobersiyal sa 'bubble’ ng UST Growling Tigers ibinunyag

MAYNILA - Inilantad ng dating UST Growling Tigers team captain na si CJ Cansino at ng ilan pang atleta ng koponan ang umano'y naging kondisyon nila nang ilagay umano sila sa isang “training bubble” sa Sorsogon nang ilang buwan sa gitna ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Sa Facebook messenger ay gumawa si Cansino ng chat group na nagngangalang "Sorsogon with parents" kung saan idinulog ng mga student sa mga magulang ang naging kondisyon nila sa "training bubble" sa Sorsogon, ang hometown ng kanilang coach na si Aldin Ayo.

Sa screencaps na inilabas ni Cansino sa Twitter, makikita ang ilang manlalaro, kasama ang ilan sa kanilang mga starters, na idinedetalye ang nangyayari sa loob ng chat room.

Pahayag nina Ira Bataller, Brent Paraiso at Bismarck Lina, hindi maayos ang pagkaing ibinibigay sa kanila sa training bubble.

"'Yung bigay na food sobrang sakto lang po. Tapos sobrang dami po natitira na ulam sa kanila (pamilya ni Aldin Ayo) pero ‘di binibigay sa amin,” kuwento ni Paraiso.

Para kina Lina, mamantika ang pagkain at walang lasa. Nagkakasakit din umano sila pero sa kanila umano ang pagsisisi.

"Di rin okay ‘yung food kasi mamantika talaga at walang lasa. ‘Yung iba nagkakasakit pero sa amin sinisisi kung bakit kami nagkakasakit,” ani Lina.

Giit pa ni Rhenz Abando, bukod pa sa nagkakasakit sila ay wala umanong nag-aalaga sa kanila.

Hindi rin umano komportable ang Senegalese import at UAAP Season 82 MVP na si Soulemane Chabi Yo sa kanilang kondisyon sa loob ng bubble.

“Home sick, very bored, poor signal, different routine,” aniya.

Maaalalang sinabi umano ng ilang mga source na tinanggal si Cansino sa UST Growling Tigers matapos umanong hilingin ng dating team captain at ng iba pang mga atleta na umuwi sa Maynila. Ayon sa ilang source, mula Hunyo ay nanatili sa bubble si Cansino.

Sa ngayon, burado na ang mga tweet ni Cansino tungkol sa isyu.

Sa pahayag ng UAAP, sinabi ni Executive Director Rebo Saguisag na magsusumite ng report ang UST matapos ang internal investigation ng UST.

Kasama na rin ang Commission on Higher Education sa pagpupulong ng Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board, at UAAP tungkol sa isyu.

Ipinaaalala ng ChED ang kanilang mga panuntunan mula Marso sa mga estudyante na manatili sa bahay.

Samantala, nagbitiw na ang UST Athletic Director na si Fr. Jannel Abogado,. O.P at pinalitan ni Ermito De Sagon, ang dating namuno sa UST Athletics department nang 16 taon.

— Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News