Mga inabandonang lolo at lola kinupkop ng college instructor sa Dagupan City

Taong 2018 nang mangupahan siya ng bahay para sa mga kinupkop na matatanda, at doon sila binibigyan ng maayos na damit, pagkain at tirahan. Retrato mula kay Reynald Soriano



DAGUPAN CITY, Pangasinan — Malasakit at pagmamahal sa matatanda — ito ipinakita ni Reynald Soriano sa mga inabandonang lolo at lola na kanyang kinupkop sa lungsod na ito.

Taong 2018 nang mangupahan siya ng bahay para sa mga kinupkop na matatanda, at doon sila binibigyan ng maayos na damit, pagkain at tirahan.

"Sa awa at malasakit na rin ho sa mga matatandang inaabandona lalong-lalo na po na sila ay mga senior citizen na and I believe that this is a God-given mission to me kaya ginagawa ko na lang," sabi ni Soriano.

Isang lector at commentator sa simbahan si Soriano at college instructor pero dahil sa pandemic, natigil din ang kanyang pagtuturo na siyang pangunahing pinagkukunan niya para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga inaalagaang matatanda.

Kaya nagbebenta na rin siya ng processed meat at itlog para kumita. Pero sa kabila ng pandemic, hindi pa rin siya tumigil na tulungan ang mga kinupkop na lolo at lola.

Siyam na matatanda ang kanyang inalagaan, isa na rito ang 78- anyos na si lolo Iroy na kasalukuyang nasa ospital dahil sa pulmonya.

"I am doing this kasi gusto kong ma-preserve ang dignidad ng isang tao, kahit bago man lang siya mamatay o magpaalam dito sa mundo mabigyan man lang sila ng disenteng tahanan, malinis na tubig, masustansyang pagkain."

Sa ngayon, umaabot na sa higit P400,000 ang bayarin nila sa ospital kaya naman kumakatok si Soriano sa mga may mabubuting kalooban na maipagpatuloy niya ang misyon para kina lolo Iroy at iba pang matatanda na kanyang inaalagaan.

Narito ang detalye ng bank account ni Soriano:

Account name: Reynald M. Soriano

Account number: 207910346185 (PNB)

Contact number: 09999767273